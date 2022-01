Denuncia Beatriz Marmolejo rezago legislativo

Más de la mitad de las iniciativas no han sido dictaminadas en comisiones, acusa la presidente de la Mesa Directiva

Por Sergio Hernández

Noticias

Ventanea la presidenta de la mesa directiva Beatriz Marmolejo a sus 24 compañeros, pues de las 94 iniciativas de ley que deben de analizarse, 50 no han sido dictaminadas en comisiones -más de la mitad- ante ello dijo que ha enviado un escrito a sus pares en busca de resolución de este rezago.

En entrevista Marmolejo dijo que del total de las iniciativas de ley desahogadas, 20 correspondían al paquete fiscal del 2022, por lo que hizo un llamado a que sus compañeros dictaminen al seno de sus comisiones.

Un poco más tarde en Sesión Ordinaria los legisladores –dos vía zoom por estar contagiadas de Covid, Daniela Salgado y Mary Cruz Arellano- y uno con justificante (Juan José Jiménez), aprobaron iniciativas de ley que se aprobaron en esta misma semana –una de ellas unas horas antes- en las comisiones correspondientes.

Se aprobó el Dictamen de la “Iniciativa de Ley que reforma el Artículo 2230 del Código Civil del Estado de Querétaro, en materia de Protección Patrimonial de los Adultos Mayores; Asimismo, los legisladores aprobaron el Dictamen de la “Iniciativa de Ley que reforma las Fracciones IV del Artículo 111 y XXIII del Artículo 114; y adiciona una Fracción V al Artículo 111 y una Fracción Subsiguiente de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro” y el Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, Grupos Vulnerables y Vivienda relativo a la Iniciativa por la que la LX Legislatura del Estado exhorta a la persona titular de la Secretaría de Bienestar, para que, en la determinación de la población objetivo del Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, se atienda a las personas mayores de 29 años, aprobada unas horas antes.

Marmolejo dijo que ella no podía opinar si dentro de estas 94 iniciativas hay “ocurrencias… yo no puedo calificar, es el trabajo que se hace dentro del proceso legislativo, pero hay hay varias –inicioativas- que pudieran ser rechazadas si no se encuentran elementos para su viabilidad, esto corresponde únicamente a las comisiones y las que son y van enfocadas al mismo tema tenemos la Facultad de acumularlas para que se genere un solo dictamen”

-¿94 iniciativas se le hacen muchos o pocos?

-Pues mira no tenemos una estadística que genere… es la libertad de todos los diputados de legislar eso es acorde a los temas que quieren estudiar y que hayan trabajado y pues no podemos acotarle a una numérica más bien haríamos la invitación a qué todos los proyectos tengan un impacto importante en beneficio de la ciudadanía.

“Yo creo que el rendimiento legislativo tendría que estar basado más bien en el impacto que se tiene en cada una de las iniciativas que presentamos porque hay iniciativas de mucho impacto para miles de personas y hay iniciativas que son enfocadas a temas muy específicos o a grupos poblacionales muy concretos”.