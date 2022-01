Crónica de una Odisea. Tremec.

Emilio L. Castelazo de los Á.

Bajarla Cuesta China en los años 60’s, por el virreinalCamino Real de Tierra Adentro, era evocar la apasionante génesis de Querétaro y México, historia que continúa escribiéndose. En 1966, ya en terreno plano,aparece el majestuoso y actual Bulevar Bernardo Quintana quelleva a Tremec sobre la Carretera 57.Ahí está: Flamante, monumental, sobria y solitaria. Edificios que retan y desafían. Ahí se conserva después de más de medio siglo. Querétaro se reinventa todos los días.

ZONA COLORADOSA (2ª. Parte)

Antonio Conde, siempre portaba en su rostro, una expresión de franca alegría, como una tarea cotidiana e ineludible. Su mirada siempre fue un brillante manantial de buen humor, de ese que contagia. Toni portaba como todo ser humano, cualidades y defectos, pero en ese antojo de juzgar defectos y cualidades, debemos ser precavidos, ya que todo depende del color del cristal con que se miren las cosas. En lo que todo mundo estaba de acuerdo, es que en vida, nuestro Toni queridísimo, fue un hombre exageradamente simpático. Esa misma cualidad, le servía para hacer de cada momento, un deleite. El hecho de hablar el idioma Inglés, le valió el ser el intérprete de los técnicos norteamericanos que llegaron a Tremec en sus inicios, por lo que desde esa posición, tenía contacto con casi todos en la empresa, ya fuera en las oficinas o los talleres… él iba acumulando amigos como si esa fuera su misión en esta vida.

Antonio, un día cualquiera, inventó realizar recorridos por los distintos bares y cantinas de la ciudad para beber cerveza principalmente y después de la jornada de trabajo cada sábado –antes del cambio a la semana de 40 horas. Su recorrido se hizo tan famoso y recurrente que decidió dibujar un plano de la ciudad y sus cantinas y bares. Un documento valioso e histórico, pues resulta ser una crónica de nuestra vida sabatina en una sociedad en proceso de explosionar en las siguientes décadas en esta ciudad hoy Patrimonio de la Humanidad.

Crónica de una Vida

Soy Antonio Francisco Múzquiz Narváez, nací en Monterrey N.L. y llegué a Querétaro a principios de 1964, estando por cumplir 9 años de edad. A los 17 mi novia Coco y yo decidimos que nos queríamos casar pues nos sentíamos lo suficientemente maduros para hacerlo. Ambos decidimos buscar trabajo y Coco entró a Tremec en el área de contrataciones, mientras que yo fui a un banco a buscar fortuna. A las pocas semanas Coco me dijo que en Tremec, estando en expansión, requerían de personal con ganas de trabajar y quisieran percibir un buen sueldo, por lo que de inmediato me fui a hacer una prueba para el puesto de Inspector de Control de Calidad, siendo el Sr. Jesús Velázquez J. al momento Gerente de esa área, quien me la hizo. Pasé con satisfacción la prueba y me quedé con la plaza.Poco tiempo después Coco salió de la empresa para dedicarse a los preparativos de nuestra boda que se celebró el mes de diciembre de 1973, ambos con 18 años de edad. Estuve en Control de Calidad por 7 años, siendo mi aspiración ocupar el puesto de Supervisor y sabiendo que había pocas posibilidades, aun así solicité una oportunidad como Supervisor de Producción y fueel Sr. Arturo Pérez quien me la diera. 2 años después el Ing. Alberto Corona me invitó a Ingeniería de Manufactura. Lo platiqué con Coco y ella como siempre, me apoyó en la decisión. Acepté la oferta y resultó ser muy buena para mi futuro en la empresa.Fue en el año de 1984 cuando me invitó el Ing. Ladislao Martínez y el Ing. Víctor Romero a Estimaciones y Proyectos, estando con ellos hasta 1986. Hubo que reducir la plantilla, pero a mi no me liquidaron, sino al contrario e interesados por mi trabajo, me quedé pero ahora en Control de Herramientas con el Ing. Jorge Guzmán, ya en la época del Tremec con nuevos accionistas. Ocupé el puesto de Analista Programador, reportando a mi jefe inmediato, Crispín Lavariega (qepd)), siendo el Gerente del área, el Sr. Javier Carbajal. En 1997 participé en el Proyecto Borg Warner, como residente en la ciudad de Muncie, Indiana,EUA r, consistente en la transferencia de maquinaria, herramientas y calibradores a la ciudad de Querétaro.

Para entonces Coco y yo éramos padres de 4 Hijos: Antonio, Janeth, Luz del Ángel y Juan Guillermo. Fue una temporada muy intensa de trabajo por casi un año de residencia fija en aquél país, alejado de casa y solo permitiendo esporádicas visitas a Querétaro para revisar como estábamos con el proyecto y así, poder visitar a mi familia. Coco me apoyó y se hizo cargo de tres de los muchachos, pues Toño, el mayor, ya estaba casado.A fines de 1999 para empezar el nuevo siglo, el Ing. Joaquín Herrera me invitó a pertenecer a Abastecimientos como Comprador de Herramientas, y ahí estuve hasta abril del 2016, año en que me retiré a pensionarme a la edad de casi 61 años con casi 43 años de trabajo en Tremec.

Recuerdo las palabras de Coco mi esposa, mi eterno apoyo, cuando comentaba mis ascensos: Si te desarrollas en TREMEC, a nosotros nos va a ir muy bien. Confirmamos que la solidaridad en el hogar es un recio pilar. Coco y mis hijos son orgullosamente Queretanos. Yo de Corazón. TREMEC continúa siendo una importante empresa de Querétaro y la Región central de México, para el mundo.

