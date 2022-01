A 105 años de la Promulgación de la Constitución

Fondo Federico Montes Alanís, AHEQ

POR ANA CECILIA FIGUEROA

HISTORIADORA

La capital del estado de Querétaro había incursionado en la Revolución que vino del Norte de manera tardía y más bien forzada: obligada por las circunstancias cuando en el verano de 1914 los cuerpos del Ejército Constitucionalista del Noreste y del Noroeste comandados por los generales Pablo González y Álvaro Obregón avanzaban hacia el centro del país con el propósito de tomar la capital de la República. En tanto, la población de Santiago de Querétaro permanecía atónita y temerosa ante las conocidas acciones sacrílegas y las políticas jacobinas del contingente Constitucionalista conformado por carrancistas y obregonistas. De ahí que la historiadora Blanca Gutiérrez Grageda se refiera a esta como una ciudad “revolucionada” y no “revolucionaria”.

No obstante, una vez derrotados política y militarmente los enemigos del carrancismo: convencionistas, villistas y zapatistas; el primer jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo de la nación, Venustiano Carranza, decidió el 1 de enero de 1916 que Querétaro fuera sede del Congreso Constituyente encargado de redactar la Carta Magna; pacto federal que pondría punto final a esa guerra civil que dejó a su paso más de un millón de muertos. Los motivos que esgrimió Carranza en los considerandos del citado decreto estaban claros: Querétaro ocupaba un lugar preponderante en la historia nacional, había sido sede de los poderes federales durante la invasión norteamericana de 1847 y tumba del Segundo Imperio.

Así, el Teatro Iturbide (hoy de la República) se convirtió en el escenario de los debates más acalorados que tuvieron lugar para plasmar en la Carta Magna los principios que regirían los destinos del país. Y aunque el Constituyente no contó con la representación de los otros contingentes revolucionarios: convencionistas, villistas y zapatistas, al establecerse como requisito indispensable para registrarse como candidatos a diputados el no ser o haber sido enemigos del Constitucionalismo, no obstante, las reivindicaciones sociales más sentidas de aquellas fracciones revolucionarias como el reparto de la tierra y los derechos laborales, se hicieron escuchar en el Constituyente de Querétaro y finalmente fueron consignadas en la Carta Magna gracias a las convicciones de uno de los dos grupos que conformaron el Constituyente: los jacobinos comandados por el general Álvaro Obregón. Del otro lado se encontraban los renovadores, de tintes más bien conservadores que habían emanado de la Legislatura que gobernó durante el mandato del presidente Francisco I. Madero y que para 1916 obedecían las órdenes de Venustiano Carranza.

Los artículos más discutidos fueron el 3º referente a la educación laica; el 27 relativo a la tenencia de la tierra en propiedad comunal, ejido y pequeña propiedad y que regresó a la nación el usufructo de los recursos del subsuelo; el 123 que reivindicó las demandas del brazo armado del general Obregón con sus Batallones Rojos conformados por la clase obrera del país (derechos laborales) y el 130 relativo a la supremacía del poder del Estado sobre el de la Iglesia.

Los esperamos para repetir al unísono la frase que acuñó el presidente Venustiano Carranza al promulgar la Constitución aquel 5 de febrero de 1917: “Querétaro, tumba de imperios, cuna de constituciones”.