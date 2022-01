La Virgo Fidelis en el caminar de las Catequistas de María Santísima OSB

JN. 19,25

“Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, Mujer de Cleofás, y María Magdalena”.

Simultáneamente con la idea de la fundación le vino a la Sierva de Dios la idea de la Virgen Fiel “Virgo Fidelis” cuya historia es la siguiente:

“En las luchas que tuve para hacerme Reparadora, por los meses de febrero a marzo de 1907, leí trozos de la vida de San Juan Berchmans, de cuyo autor no recuerdo el nombre. Decía el libro que S. Berchmans había tenido luchas fuertes antes de decidirse a ser Jesuita y una frase de la lectura decía más o menos así: “Tocábale a María, la Virgen Fiel, resolver esta situación” me llamó especialmente la atención. Yo la apliqué a mi situación y desde entonces comencé a invocar a la Santísima Virgen como “Virgen Fiel”. Hasta aquí antes de irme a Reparadoras.”

DOLOROSA DE QUITO

Después del 13 de julio (1910), en una de las pláticas que tuve con el P. Reynoso me dio él unas imágenes de la “Dolorosa de Quito” y me refirió el milagro del 20 de abril de 1906 y algo del proceso a que dio lugar el hecho. Yo me lleve las estampas a casa, y mirándolas, recuerdo que me vino la idea de que la Sma. Virgen nunca había sido más fiel que al pie de la Cruz, y junto con ella, la de representarla como “Virgen Fiel” en la forma que la venera actualmente la Congregación con ese título, o sea al pie de la Cruz,

con su Corazón traspasado y rodeado de la corona de espinas de Nuestro Señor; idea que vino a realizarse en 1912.

VIRGEN FIEL EN ACTO DE CONSAGRACIÓN DEL BEATO MONTFORT

“Una tarde, en que el peso de la humillación de la salida de Reparadoras me abrumaba, sin encontrar nada que me consolara, me levanté de donde estaba sentada preguntándome a mí misma: “¿Dónde hallaré algo que me calme?” y añadí: “Voy a coger el acto de consagración a la Sma. Virgen del Beato Grignion de Montfort, y me puse a leerlo desde el principio; al tropezar al final con la invocación: “¡Oh Virgen Fiel!” hacedme en todo, etc., me detuve sorprendida: nunca, hasta entonces, la había yo notado, no obstante que desde diciembre de 1905 manejaba mucho “La Verdadera Devoción” y desde 1907 “el Secreto de María”. Leer aquello y desaparecer la amargura de mi alma “fue todo uno”.

PINTA EL R.P. CARRASCO LA VIRGEN FIEL

El año 1912, la realización de la idea de la “Virgen Fiel”. Después de una serie de cartas que se cruzaron entre el R.P. Gonzalo Carrasco S.J. y la que esto escribe, el Padre se resolvió a hacer el boceto de la “Virgen Fiel” (Esta es la imagen que actualmente tenemos en el altar de nuestro humilde oratorio y que desde la Pascua del año pasado (1937) ha comenzado a hacer gracias no ordinarias.)

Los datos que se le dieron al R.P. Carrasco para la ejecución de la imagen dice así:

“De pie, sobre el Calvario, con el corazón traspasado con una sola espada, la corona de espinas en la mano y la mirada como mirando a quien la mira.” En seguida viene la corrección de letra del Excmo. Sr. Ruiz: “Tal vez sería mejor que la corona de espinas se colocará de manera que sirviera como de marco al Corazón de la Sma. Virgen y las manos estuvieran algo cruzadas en actitud de sostener la misma corona por la parte inferior.” Por su parte el P. Carrasco

corrigió lo de la mirada y en lugar de ponerla “como mirando a quien la mira” la pintó mirando al cielo. En la carta que acompañó el envío del boceto decía el Padre que lo había hecho así porque de otro modo resultaba sosa la expresión. Así pues, en realidad la “Virgen Fiel” resultó de la combinación de las ideas del Excmo. Sr. Ruiz, del R.P. Carrasco y de la que esto escribe.

No tengo anotada la fecha exacta en que llegó la Virgen a mi poder; pero por otras notas que se guardan en el Archivo creo que fue a fines del mes de febrero.

El Excmo. Sr. Ruiz a quien en seguida que llegó la imagen, se la remití a Morelia, (carta 7 de marzo) dice: “La Virgen Fiel me ha dejado de veras complacido: tiene todo lo que es de desearse. Mañana saldrá por express. No le puedo conceder indulgencias pero lo hará sin duda el Sr. Plancarte luego que llegue. Va con la bendición necesaria para que pueda ponerla en su altar.

SE PONE AL CULTO

La imagen ya bendita, se le puso marco y una vez arreglada, se colocó en la pieza que en la casa de mis padres servía como de asistencia y que antes había sido mi cuarto.

Y el 26 de marzo, con motivo de una primera comunión de diecisiete niños que yo preparé, quise ponerla públicamente en el altar. Acompañada de la Sita. Adela Benitez, fui a la S. Mitra a pedir permiso de exponerla. Así pues, el martes 26 de marzo de 1912, en el Altar Mayor de la Parroquia de la Purísima en Monterrey, ¡se dijo la primera misa delante de la “Virgen Fiel”!.

En carta del 27 de marzo me dice Monseñor Ruiz: “Es de mi aprobación que mande hacer a Suiza el fotograbado de la Virgen Fiel y muy bien saldrá que le pongan esas dos leyendas que me indica. Será necesario que le pongan al pie con letra menuda la licencia eclesiástica con estas palabras: Imprimatur. +Leopoldus, Arch. de Linares.”

La Sierva de Dios, dice que “la Virgen nunca había sido más fiel que al pie de la Cruz”. En referencia al texto de San Juan, podemos definir que, el verbo “estar”, etimológicamente significa “estar de pie”, “estar erguido”, el evangelista nos quiere presentar la dignidad y la fortaleza que María y las demás mujeres manifiestan en su dolor.

De entre tantos títulos atribuidos a la Virgen, a lo largo de los siglos, por el amor filial de los cristianos, hay uno de profundísimo significado: Virgo fidelis, Virgen fiel. Pues el fiat de María inicia desde la Anunciación que encuentra su plenitud en el fiat silencioso que repite al pie de la cruz.

Podremos decir entonces como san Juan Pablo II, “Ser fiel es no traicionar en las tinieblas lo que se aceptó en público”.

*DE LOS ESCRITOS DE LA SIERVA DE DIOS, M. EUGENIA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD GONZÁLEZ LAFON