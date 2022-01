Ratificarán a Eduardo Prado como presidente de CANACO

Eduardo Prado Alcántara, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en San Juan del Río

Por Josefina Herrera

“Es un honor para mí haber sido elegido democráticamente por nuestros afiliados para presidir la Cámara Nacional de Comercio”, refirió

Eduardo Prado Alcántara será ratificado como presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), en San Juan del Río para este 2022, pues indicó presentó hace algunas semanas su planilla ante el Consejo y ésta fie avalada.

El presidente de esta Organización reiteró su compromiso ante el sector, pues su mayor deseo es continuar impulsándolo para que los comerciantes sigan saliendo adelante y seguirles brindando todo el apoyo que requieren ante el gobierno federal, estatal y municipal.

“Hace dos o tres semanas tuvimos nuestra asamblea anual, se manejó el anuncio de que iba a estar la convocatoria para la presidencia, se presentó una planilla, sabemos que hay gente interesada en participar y son bienvenidos, y de hecho muchos de los que quieren participar e incluso presidir la Cámara, muchos de ellos no están afiliados, entonces hay que empezar por trabajar, que haya cariño por los organismos, más que una participación particular o personal o de intereses, lo que nosotros pretendemos es cuidar a nuestra Cámara que dignamente me siento honrado y trato de hacerlo lo más digno posible, entonces con base a eso presentamos nuestra planilla y se refrendó mi presidencia bajo los estatutos”.

Prado Alcántara, agregó que algunos consejeros que también ya terminaron su participación decidieron no seguir y hubo otros que se integraron nuevamente, y en total hoy cuentan con 18 de ellos.

Asimismo, dijo que próximamente habrá una reunión con expresidentes de la CANACO para compartir experiencias y aprendizajes, esto con la finalidad de tener un convivio, pero además al considerarlos pilares fundamentales para el crecimiento del organismo, se pueda contar con su apoyo.

En cuanto a su toma de protesta para hacerlo de manera formal, mencionó que el gobernador del estado consideraba asistir para el 4 de febrero, pero debido a que salió positivo a COVID, ahora tendrán que hacerlo de manera más privada y con un acto protocolario sencillo, esto debido a la situación y cercanía de la fecha.

Mientras tanto, agradeció por la confianza que nuevamente se le brindó para seguir presidiendo la Cámara en este 2022, “compartirlas que es un honor para mí haber sido elegido democráticamente por nuestros afiliados para presidir la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en San Juan del Río, Querétaro con más de 35 años, como comerciante, en lo particular he tenido el privilegio de dirigir CANACINTRA de San Juan del Río, como ustedes ya lo saben fui vicepresidente regional de CANACINTRA, descanse un año y ya luego me hicieron favor de apoyarme en el Consejo de CANACO, y desde hace un año siempre con un firme compromiso de apoyar el sano desarrollo económico de nuestro municipio. Agradezco la confianza que me conceden para refrendar la presidencia, reforzar mi equipo con nuevos integrantes, que estoy seguro se integran con la mejor disposición para apoyar la Cámara para lograr los objetivos que juntos visualizamos para el sector comercial en nuestro municipio, en nuestra zona”.