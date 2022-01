Condominios en La Loma adeudan a la CEA hasta 4 MDP

Por Sergio Hernández

Noticias

En condominios como La Loma, existen adeudos a la Comisión Estatal del Agua superiores a los cuatro millones de pesos, refirió el diputado Manuel Pozo.

Dijo que en su distrito los grandes desarrollos son Viñedos donde hay 70 condominios y Rancho San Pedro donde hay 78 y al interior de cada uno de ellos hay de 40 hasta 80 viviendas que tienen los problemas con el cobro de agua.

“No he presentado una iniciativa, estamos en el proceso, insisto la problemática en específico no se soluciona únicamente con una iniciativa, se requiere sí o sí, una reforma al código urbano y sobre todo la parte operativa con la CEA por eso estamos trabajando tan de la mano con ellos”

-¿Cuál es la diferencia a la iniciativa que acaba de presentar el diputdao del PRI, Paul Ospital?

-No la conozco

Detallo que se ha reunido Salvador Martínez director comercial, primero para poner en un contexto suficientemente amplio el tema de los macro medidores y que forma parte de distintas inequidades que hoy viven los habitantes de los condominios, no es únicamente los macro medidores es quizás el más conocido pero hay muchas otras cosas más, nosotros estamos trabajando en una propuesta para atender la problemática de los condominios.

Y es que los ondominios tienen una deuda millonaria y que si no se resuelve ese adeudo no pueden entrar en un proceso de individualización entonces hablaríamos de un primer estadio que tienen adeudo, incluso uno atrás los que ni siquiera tienen contrato con la CEA pensemos que la CEA tiene un contrato con el desarrollador y éste no ha sido entregado y por lo tanto todavía ni siquiera tiene un contrato de medidor en lo individual.

Otra cosa es que sí lo tienen pero tiene una deuda muy importante que no les permite avanzar, otros que no tienen adeudo pero que tienen distintas complejidades técnicas para su individualización entre otras cosas la infraestructura presentan fugas, presentan distintas problemáticas que no le han permitido individualizarse y para terminar con esto una vez que logran individualizarse ahora sí como ya hay varios condominios en Querétaro individualizados podemos avanzar al siguiente elemento que es que el macro medidor.