Hospitalizaciones por COVID al tope en SJR

El Hospital de San Juan del Río se encuentra casi lleno por hospitalizaciones de COVID-19.

Algunos servicios de salud también se han visto afectados debido a que gran parte del personal médico está contagiado

Por Josefina Herrera

Noticias

La secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de Salud (SNTSA) sección 32 en Querétaro, Silvia Rivera Hernández, indicó que las hospitalizaciones por COVID-19 en San Juan del Río se encuentran casi al tope, y en la capital ya no es posible recibir a más pacientes de este municipio debido a que se encuentra casi en la misma situación.

Mencionó que afortunadamente no son casos tan graves como los de hace un año gracias a la vacunación, sin embargo el personal médico ya se encuentra cansado, y la plantilla ha mermado debido a que también hay contagios entre el mismo equipo.

“La verdad es que hoy está prácticamente con la capacidad que se tiene para atender pacientes COVID, podemos decir que estamos llenos, y la verdad es que ahorita a diferencia de otras veces, el hospital COVID de aquí de Querétaro ya no está recibiendo los pacientes precisamente porque ya no hay camas, y en relación con eso afortunadamente pues no son tan graves como hace un año, son pacientes que no se vacunaron o que tienen alguna patología con más problemas de mortalidad, y por otro lado el personal pues no ha quedado exento de los contagios, ha mermado la plantilla del personal porque hoy a la fecha llevamos más de mil 500 trabajadores contagiados en todo el estado, y pues eso implica que se tenga que retirar a aislarse y los que se quedan pues ya cansados porque pues ahora ellos tienen que sacar el trabajo de los demás, y es una situación que se está repitiendo no solamente en San Juan sino en los 16 hospitales”.

Al respecto, señaló que a estas alturas la población ya está consciente de la situación y ya saben cuáles son las medidas que se deben tomar, pero considera que debido a que la pandemia ya ha permanecido por mucho tiempo, la gente ya está cansada y se ha relajado, lo cual ha conllevado a que incrementen los contagios.

En el caso del Hospital General de San Juan del Río, señaló que sólo se cuentan con 10 camas para urgencias y éstas se han llenado con facilidad debido a la alza en contagios, y aunque hay pocos entubados, es necesario que la ciudadanía también colabore y extreme medidas para evitar esta saturación y que aunado a ello también afecte a otro tipo de servicios médicos.

“Yo creo que una de las cosas inmediatamente que se ve que ha afectado pues es obviamente que se tengan que suspender algunas consultas o algunas cirugías programadas, o que sólo se lleven cirugías de urgencias, sobretodo insisto porque hoy los trabajadores del sector salud se han visto contagiados, hoy tenemos un número alto de contagios y eso merma el personal, entonces es toda una situación que va en consecuencia una de la otra, la verdad es que hoy el hecho de que se contagien los trabajadores pues que se tienen, que pues quedan pocos compañeros, es una situación también no nada más de cansancio físico sino también mental, es una situación que es complicada porque hoy tenemos que ver que no solamente es COVID, que también hay otro tipo de patologías y es todo, insisto una consecuencia de varios factores, pero pues al final personal ahí está dando la batalla, aún cuando sigue con carencias de material de consumo e insumo de medicamentos”, resaltó.