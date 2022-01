Presentan “Carcachas de mi viejo San Juan”

Las rutas turísticas comenzarán a operar pronto en el Centro Histórico haciendo recorridos por lugares emblemáticos y monumentos

Por Josefina Herrera

El municipio de San Juan del Río busca impulsar el turismo con paseos en vehículos de los años 20’s que te llevarán a dar un recorrido por lugares emblemáticos y monumentos históricos, al cual denominarán “Carcachas de mi viejo San Juan”.

Este sábado, el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia dio fe de estos vehículos que llegaron a esta localidad con la intención de atraer a más turistas, pues dijo San Juan del Río no sólo se caracteriza por ser industrial, también tiene mucho que ofrecerle a los foráneos, y al estar en lugar geográficamente bien establecido se debe aprovechar, pues por aquí llegan a pasar hasta cien mil vehículos.

“Si bien ya tenemos un campo fuerte y una industria fuerte que son los pilares del comercio y los servicios, además de nuestra ubicación geográfica que es una bendición, y por eso somos un pueblo de desarrollo regional, hemos pensado que en una ciudad en la que pasan de 70 mil a cien mil vehículos diario pues tenemos la posibilidad también por qué no de ser parte de ese itinerario que tiene turístico que tiene el Estado de Querétaro, que es un estado que no tiene playa y que dentro los destinos no playeros pues siempre se lleva año con año el número uno en visitas, y bueno pasan visitas que se van a Bernal, a la capital, muchas de ellas a Tequisquiapan, al pueblo mágico de Amealco, pueblo mágico de Cadereyta y nosotros queremos sumarnos al turismo”.

En este sentido, mencionó que para darle ese empuje que requiere el municipio se tienen que lanzar este tipo de programas, y por ello se está trabajando fuertemente para revitalizar el Centro Histórico, dejarlo más bonito para que tanto sanjuanenses como visitantes lo puedan disfrutar.

“Debemos generar en el Centro Histórico una piedra preciosa que tenemos que ir puliendo a través de actividades, programas, una revitalización del mismo con la obra que se requiere muy especializada de cara a los 500 años, ir dejándolo cada vez más bonito, pero también con servicio para quienes nos visitan, y también para las personas que lo puedan disfrutar, todos lo que más queremos es que nuestra familia sanjuanense”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Empresarial y Turismo, José Francisco Landeras Layseca, habló acerca de este proyecto que comenzará a desarrollarse en 15 días aproximadamente, pues comenzarán introduciendo tres vehículos eléctricos de los años 20’s con la finalidad de que los turistas puedan disfrutar de un paseo inolvidable por el municipio.

“Es un proyecto que lo estamos iniciando ahorita con el presidente, le queremos llamar ‘Carcachas de nuestro viejo San Juan’ como ustedes saben en los años 20 había este tipo de vehículo, vehículos de gasolina, éstos son eléctricos y queremos volver a rescatar esta identidad de San Juan del Río, de nuestro viejo San Juan, así como el presidente nos ha pedido rescatar también nuestro Centro Histórico, darle vida, estos son los proyectos que vamos a dar a conocer ahorita, queríamos que el presidente conociera, que lo sintiera, y ahora sí que lo manejara, te pueden dar una vuelta, son vehículos que no rebasan los 30 kilómetros por hora, la idea de la propuesta es que lo maneje un guía conductor, y este guí va a hacer un recorrido de 30 a 40 minutos por nuestro Centro Histórico de sitios y monumentos, de lugares que tengan alguna presencia histórica, un lugar gastronómico, pero esperemos que en 15 días lo demos a conocer”.

Aunque estos paseos un generarán un costo, indicó que éste será bajo, y así como éste, el del concurso del tamal y el atole, también habrá otros proyectos más para seguir impulsando el turismo.

Cabe señalar que estos vehículos operarán a través de una concesión, ya que son de un particular, y el municipio ya brindó todas las facilidades para que arranquen lo más pronto posible, “es una concesión, es de un particular que nosotros le vamos a dar los permisos y todas las medidas de seguridad para que los den a conocer, la idea es empezar con tres carcachas, depende de la demanda que haya”.