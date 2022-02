Mauri y Verdaguer sufrieron las mismas complicaciones

Agencia México

Toño Mauri reveló algunos detalles de las afectaciones de salud que tuvo Diego Verdaguer, luego de que trascendió que el actor habló con Ana Victoria antes de que el esposo de Amanda Miguel falleciera por complicaciones de Covid-19.

Debido a que Mauri es catalogado como un sobreviviente de esta enfermedad tras recibir un doble trasplante de pulmón luego de su contagio de coronavirus, es que el empresario fue contactado por la hija del intérprete de “La ladrona” días antes de su muerte.

“Sí, un amigo en común de Ana Victoria y mío nos contactó, le dio mis datos a Ana Victoria, recibí una llamada de ella, me platicó lo que estaba pasando y bueno, primero me dio mucho gusto que me buscara y luego me dio mucho gusto poder platicar con ella, y platicarle mi experiencia, porque con lo que ella me decía era prácticamente como me había pasado a mí, me recordó mucho lo que me había pasado a mí, y sobre la plática fueron surgiendo las cosas y le mandé un par de videos de mis testimonios en televisión para que los viera y se sintieran con esa fuerza, esa entereza que se necesita para esos momentos”, explicó Toño en entrevista para el programa Ventaneando.

Ante las dudas sobre el momento exacto en que Ana Victoria lo contactó, pues hasta ahora es una incógnita la fecha exacta del contagio de Verdaguer, el artista comentó:

“La verdad es que no lo sé, no se bien la fecha, en que Diego entró al hospital, esto que les platico fue hace un par de semanas, que hablamos, tuve la oportunidad de contactar a mis doctores con ellos para que platicaran, y todo iba bien, ya después de eso era a través del chat, de mensajes, y todo iba bien, le preguntaba yo por su papá, obviamente encomendamos mucho a Diego, la familia, mis hermanas, se hicieron cadena de oración sobre todo en algo que era muy personal, obviamente querían (como familia) mantenerlo así y siempre hay que respetar eso”.

Pese al mal estado de salud de Diego, el artista negó que éste necesitara un trasplante de pulmón. “No, nunca llegamos a ese punto, yo en general le platiqué mi caso, le conté de mi familia, como estaban todos unidos cuando yo estaba en todo esto […] había cosas que yo realmente no supe, no sabía decirle, son muchas cosas médicas y por eso preferí que los doctores se contactaran con ella”.

De la misma manera, Toño reveló que era tanta la preocupación de Ana Victoria por su padre, que no dudó en recomendarle recurrir a la fe. “Obviamente sí estaba muy triste, me platicó conforme se dio la platica yo me di cuenta que era muy parecido al caso mío, muy parecido, entonces lo que le dije y quise siempre hacer es que tuvieran las esperanzas, que tuvieran mucha fuerza, que pensaran mucho en Dios, le mandé oraciones que hizo mi familia cuando estaba yo así, le

sugerí que buscaran la presencia de un sacerdote, como debe de ser, y todas esas cosas fueron las que platicamos”.

Finalmente, Toño Mauri manifestó que a él también le tomó por sorpresa la muerte de Diego, pues llegó a pensar que se estaba recuperando de su enfermedad. “Todo iba bien y todo se estaba haciendo bien, hubo unos días que no nos escribimos, entonces yo daba por hecho que todo estaba bien, pero luego tristemente vino la noticia y fue un shock para todos”.

Fue el pasado 27 de enero cuando la esposa e hija del cantante argentino confirmaron que Diego Verdaguer falleció en la ciudad de Los Ángeles, California, a consecuencia del Covid-19, tomando al medio artístico y seguidores por sorpresa, debido a que ni el cantante ni su familia habían hecho público su contagio.