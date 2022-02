Presenta Roberto Cabrera la Dirección de Cultura

Por Josefina Herrera

Mediante la presentación del proyecto “Adelante la promoción de la Cultura”, el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia dio a conocer la Dirección de Cultura, que estará encabezada por Aleyda Andrea Ibarra.

Con este proyecto el alcalde resaltó que se pretende relanzar a San Juan y con él la cultura, pues vivir en este este municipio es un gran privilegio por toda la historia que conserva, y que a través de distintas acciones se pretende rescatar.

De cara a los 500 años de la fundación de San Juan del Río, indicó que hay grandes retos que se deben enfrentar para conseguir el modelo de ciudad y municipio que se pretende tener, pero las bases ya se están consolidando con la creación de estas nuevas áreas.

En su mensaje declaró que el Centro Histórico se tiene que ver lleno de vida con arte y mucha cultura, esto para lograr atraer más turismo al municipio y los hoteles que forman parte de esta zona se vean también beneficiados.

“Queremos un Centro Histórico lleno de cultura, de buenos hábitos, de artes y de muchas otras cosas, así me imagino San Juan del Río cuando esté cumpliendo 500 años que será en 2031, un San Juan del Río en el que también como en otras ciudades cercanas del Bajío, no solamente el turismo nacional, sino al turismo internacional, porque somos parte de las 14 ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad, y desde ese pequeño Club, 300 son Patrimonio Cultural del Mundo declarados por la UNESCO, 14 son solamente de México, 10 son ciudades capitales y cuatro no, y una de ellas es San Juan del Río, así que tenemos un gran valor histórico cultural y una gran tradición”.

Para lograr estas metas, indicó que ya se está trabajando en restaurar el Centro Histórico, esto para darle una mejor imagen al municipio y vaya relacionado al concepto que se quiere lograr, esto en comparación con la capital.

“Tenemos una ciudad cuyo desafío es ponerle atención todos los días para poder encontrar las soluciones a los problemas a los que hoy nos enfrentamos como administración pública municipal, pero también como ciudadanía. Imagínense una calle tan bonita como las del Centro Histórico de Querétaro, que prácticamente hace más de 30 años empezó a desarrollar, a revitalizar su Centro Histórico ,y hoy lo vemos sin cables, sin postes de luz, ya eso n, nos ensucia la vista si lo queremos ver así, tenemos que regular mucho mejor nuestro comercio del Centro Histórico, tener un Centro Histórico que disfrute nuestra familia primero, y que se lo ofrezcamos a la gente que se hospeda en nuestros hoteles”.

En este sentido, dijo que para alcanzar estas metas es necesario seguir trabajando por rescatar esas tradiciones y esa cultura que arraiga el municipio en su imagen, a través de su Centro Histórico y su Río San Juan, pero sobre todo para poderle brindar una mejor calidad de vida a las futuras generaciones que se forjen en el deporte, las artes y la cultura, con una perspectiva familiar, “esto es lo que yo visualizo como un modelo de ciudad, alejado de las drogas por ejemplo”, enfatizó.

Destacó que al proponerse la reingeniería administrativa que hoy se está logrando, pues a través de estas áreas hay mayor oportunidades para seguir avanzando con autonomía, además de que la Dirección de Cultural servirá para cambiar el rostro de la ciudad y cumplir con los objetivos.

“Con la nueva Dirección de Cultura vamos a relanzar las actividades culturales, de formación y producción, estamos convencidos que con arte y cultura podemos fortalecer el tejido socia, la cultura nos da identidad, la cultura nos abre las puertas a un mundo más humano, nos sensibiliza nos enseñan los valores, la tolerancia, la inclusión y respeto a la diversidad”.

Por su parte, la titular de esta área agradeció al presidente municipal por la confianza que se le depositó para hacer equipo con la administración en pro del desarrollo cultural, por lo tanto refrendó su compromiso para trabajar por la ciudadanía.

“Esta nueva área de trabajo de Desarrollo Cultural Municipal, reiteramos a la administración que encabeza el licenciado Roberto Cabrera Valencia nuestro firme y cabal compromiso de trabajar para la ciudadanía, atendiendo a los principios de ética profesional, servicio y responsabilidad institucional, y caminando las acciones en la preservación, promoción y difusión de la riqueza histórica y cultural de nuestra demarcación”.