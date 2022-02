Defiende su soltería

Agencia México

La hija de Alex y Chela Lora sigue gozando del gran éxito que ha conseguido en la industria del entretenimiento erótico, por lo que en este momento continúa defendiendo su postura de no casarse ni tener familia.

Durante la conferencia donde Celia Lora presumió que por tercera vez se convirtió en portada de la revista del conejito, la modelo manifestó que durante la pandemia confirmó que es afortunada por no tener pareja ni hijos.

“Yo ya decidí retirarme de las canchas porque siempre me cog$ puro loco, sí está cab$%&, y la paz mental me hace más feliz, yo sigo en lo mismo, ya saben, ni de novio, ni de hijos, casarme menos, yo así estoy bien, yo vivo para mis fans”, expresó sobre su vida personal.

Acto seguido, la artista se pronunció en contra de las parejas que se mostraban muy enamoradas en redes sociales y tras el confinamiento por los contagios de Covid-19 terminaron.

“Ver, sobre todo en pandemia, va a sonar cul$%&, pero a mí se me hacía muy divertido ver como toda la gente que hace y sube fotos y felices para siempre, era mentira, todo mundo tronó en pandemia porque realmente conocieron a la persona con la que estaban y tal vez se dieron cuenta que no tienen ni cosas en común ni de qué hablar, entonces me daba mucha risa, o que ya no soportan a sus hijos, yo dije ‘¡Gracias a Dios!, tomé muy buenas elecciones”, dijo con una gran sonrisa.

Sin referirse a ninguna pareja del medio artístico en específico Celia también reiteró en el foro del programa Ventaneando que en este momento no busca novio, pues desde hace tiempo decidió estar tranquila y no tener hijos porque “no tiene la paciencia” para la maternidad.