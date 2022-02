Desea comercializar su propio shampoo

Agencia México

La actriz Susana González continúa con el deseo de comercializar el shampoo que desde hace años vende entre sus conocidos más íntimos.

A pesar de que hace tiempo reveló que debutaría como empresaria de su producto casero, en esta ocasión la protagonista de la telenovela “Mi fortuna es amarte” manifestó que no desea que este líquido para limpiar el cabello se venda a grandes escalas por una simple razón.

“Tiene como cierto espíritu mi shampoo, porque es un producto que yo hago con mis manos en mi casa, pero no lo he sacado a la venta porque se me han acercado personas, pero siento que ya perdería porque es como una receta muy particular”, dijo en entrevista para el programa Hoy.

No obstante, Susana si ha pensado en la forma de crecer en este oficio. “Mi sueño es que sea como algo que vaya de mano en mano y que varias mujeres y hombres estemos involucrados y que sea como una cadena de ayuda y que podamos distribuir, este es mi sueño, es como mi modelo de negocio, pero poco a poco, no tengo ninguna prisa, lo distribuyo desde hace 10 años a mi manera, con la gente que me acompaña”.

Para finalizar, la artista que luce una frondosa cabellera destacó que su champú es un producto totalmente herbolario.

“Son alrededor de 30 elementos naturales que los voy cambiando constantemente para que tu cabello no se acostumbre, pero de verdad que muchas veces de lo que comemos, de lo que usamos, de lo que contaminamos, lo que necesitamos muchas veces es desintoxicar el cuero cabelludo, que nos ayude para la circulación, para el brillo, pero que sean cosas naturales, que te puedes comer o tomar y te lo pones en la piel y de verdad que te cambia desde la primera vez que te lo pones”, detalló.