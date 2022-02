Exitosa Feria del Empleo por el Adulto Mayor

Por Daniela Montes de Oca

“Tengo dos discapacidades pero eso no me impide hacer algo y yo quiero trabajar” dijo Paula Aldas, una de las ciudadanas que llegó a la Feria del Empleo por el adulto mayor y personas con discapacidad, la cual fue organizada por el municipio de Querétaro ayer en el Jardín Guerrero, teniendo exitosos resultados.

Con la llegada de la pandemia miles de personas perdieron empleo, sin embargo el sector de los adultos mayores fue uno de los más afectados, ya que además tuvieron que tener muchos más cuidados para no contagiarse, por lo que muchos fueron despedidos.

Este es el caso de Paula, quien asistió a la Feria del Empleo por el Adulto Mayor buscando una nueva oportunidad para poder subsistir.

“Tengo discapacidad y pagamos renta, yo necesito trabajar, antes embolsaba en las tiendas pero como entró el virus ya no nos quisieron dar, pero ya tengo mi tercera vacuna y ya quiero ganar algo” platicó.

Además, también dijo que se contagió de COVID-19 “bien fuerte, no teníamos apoyo ni nada y él no trabaja -su esposo-, pagamos renta ahí en Pie de la Cuesta, tengo dos discapacidades pero eso no me impide hacer algo y yo quiero trabajar”. Llegó poco antes del medio día y estaba a la espera de poder dar sus datos y tener una entrevista, concluyó pidiéndole a Dios que le ayude a encontrar un nuevo trabajo.

Esta Feria fue organizada por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, su titular Tania Palacios Kuri comentó “Estamos muy contentos de estar aquí en la primera Feria del Empleo por el Adulto Mayor, ha sido una feria con una gran convocatoria estamos ofertando 232 vacantes, ya tenemos ahorita en el último corte que yo recibí alrededor de 150 adultos mayores que ya han podido acercarse para poder tener su entrevista de trabajo”.

Dijo que en esta administración se están proponiendo hacer ferias del empleo por sector, ya que las problemáticas son diferentes para cada uno.

Finalmente hizo una invitación “llamar a la comunidad del sector público y privado a que trabajemos por una cultura que sea promotora de la experiencia del adulto mayor, porque al final los jóvenes corren más rápido pero los adultos mayores tienen más atajos, entonces tienen todavía una vida productiva y tienen todavía mucho que dar”

El objetivo es que, al concluir la veda electoral, se organicen más ferias del empleo por sector y en todas las delegaciones.

