Regidor detenido sigue cobrando sueldo

Por Josefina Herrera

Noticias

El Ayuntamiento de San Juan del Río se encuentra a la espera de una resolución dentro de su procedimiento para tomar decisiones

El regidor síndico en San Juan del Río, acusado por presuntos actos de corrupción, y a quien recientemente se le sumó otra orden de aprehensión por violación agravada, Fernando “N”, continúa cobrando su salario en el H. Ayuntamiento a pesar de estar bajo prisión preventiva, esto debido a que no se le ha dictado sentencia.

Al respecto el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, mencionó que se mantiene respetuoso del procedimiento que se sigue por ley, y ante esta situación están a la espera de lo que determinen las autoridades competentes dentro del marco judicial.

“Al no ser nosotros quienes regimos el procedimiento, yo no puedo medir la esfera de competencia, ni de la Fiscalía, ni del juez en materia penal que lleve esta instrucción, estamos atentos para lo que las autoridades nos soliciten, y atentos en el desahogo de cada una de las diligencias que se vayan requiriendo, y bueno yo no tengo conocimiento cuál sea esta carpeta de investigación o esta nueva acusación, pero bueno necesitamos nosotros seguramente ir resolviendo la conformación de nuestra fórmula de la máxima autoridad que es la del H. Ayuntamiento y siendo muy respetuosos de lo que las autoridades, insisto, competentes dictaminen”.

Mientras tanto, el munícipe declaró que están analizando aún que sería lo mejor para el Ayuntamiento, sin embargo mencionó que los cargos de elección popular son irrenunciables, y aunque podría solicitar que suba su suplente, éste no es el caso todavía.

“Estamos analizando, pero sí, efectivamente por lo pronto continúa acéfala, se está presentando justificaciones por parte del integrante del Ayuntamiento, recuerden que estamos haciendo un análisis pero sobre todo vamos a esperar a que nos notifiquen puntualmente cuando así sea, cuando el procedimiento así lo amerite al gobierno municipal, yo les puedo asegurar que vamos a estar siempre dentro del marco del actuar de nuestra competencia, de nuestra autoridad, y bueno pues muy respetuosos del procedimiento que lleva el síndico que está ahora privado de su libertad acusado en este momento, está acusado y está entiendo como probable responsable con la presunción de licencia, siempre a favor de quienes estén en estos procesos”.

En cuanto a su salario, el edil sanjuanense afirmó que todavía lo sigue percibiendo, sin embargo se siguen evaluando todos los frentes en cuanto al derecho cómo debe de operar, pues no se basan en el criterio sino en la legalidad.