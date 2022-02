Arrestan a hombre en Egipto por haberse casado 33 veces

Noticias

Las autoridades egipcias ordenaron el arresto de un hombre que afirmó en un programa de televisión que se había casado temporalmente con 33 mujeres durante dos años para ayudarlas a eludir las reglas islámicas que prohíben que una mujer se case con el mismo hombre más de tres veces.

La Fiscalía General de Egipto informó del arresto de Mohamed al Mallah, acusado de violar los principios y valores familiares de la sociedad egipcia y difundir noticias falsas, además de exagerar el número de sus matrimonios.

La controversia que llevó a Al Mallah a revisión judicial se deriva de un decreto religioso islámico, según el cual un hombre no puede casarse y divorciarse de la misma mujer más de 3 veces a menos que ella haya superado un matrimonio y divorcio válidos antes de la cuarta.

En los países musulmanes, las parejas pueden casarse y divorciarse varias veces debido a la facilidad de los trámites de divorcio.

Al Mallah señaló que en octubre del año pasado, el programa de entrevistas “Lo que sucedió en Egipto” comenzó a contraer matrimonios temporales hace dos años para ayudar a las mujeres que necesitan pasar por el proceso para volver a casarse con la misma persona por cuarta vez.

“Empecé porque hay familias que se destruyen por el divorcio, y no lo hago para cualquier persona, debe ser un conocido mío, o a través de gente de confianza (…). Me he casado y divorciado 33 veces”, aseguró, aunque esos enlaces han durado “como máximo una semana”.

Las declaraciones corresponden a datos recogidos en el Registro Civil, pero el organismo egipcio encargado de interpretar la ley islámica y dictar decretos, Dar al Ifta, declaró la prohibición de la práctica, condenada incluso por el propio profeta Mahoma, que la había previsto hace más de 15 siglos.

El hombre también publicitó sus “servicios” en Facebook, según la fiscalía, por lo que su moralidad ha llevado a muchos al banquillo por violar el “orden público” y los “valores religiosos de la sociedad y de un país conservador”.