Enrique Correa llama a panistas a dejar la grilla y concentrarse en su responsabilidad

Por Sergio Hernández

Noticias

El que respira aspira, y entonces, en política quienes participamos en un partido político, todos tienen la posibilidad de querer participar a un cargo de elección popular, o en un cargo de designación, habrá que preguntarle a Felifer y a Agustín Dorantes si quieren ser candidatos a la capital, dijo el presidente del PAN municipal, Enrique Correa.

“Al día de hoy yo no he tenido una comunicación de parte de ninguna de estas personas que afirmen esta suposición pero pues, creo que lo natural en un partido político es que quienes participan en el, tengan deseos de participar en los próximos procesos electorales”.

-¿Usted se apuntaría en esa lista?

-No, yo estoy concentrado en mi trabajo el día de hoy, de legislador.

Dijo –sin embargo- que el PAN tiene suficientes perfiles para ir a la próxima elección, creo que Agustín y Felifer son 2 jóvenes capaces, entrones, inteligentes, con experiencia suficiente para poder aspirar a cualquier cargo al interior del partido, y pues, creo que hoy todavía es temprano para hacer suposiciones, hoy es tiempo de trabajar a favor de los queretanos, y pues desde el comité municipal mas bien un llamado a que todos nos concentremos a nuestra responsabilidad y dejemos la grilla y los procesos electorales para los tiempos pertinentes.

-¿Y al senado Luis Nava?

-Pues habrá que preguntarle a él, yo no he tenido alguna comunicación, a mi no me lo ha manifestado.