Kardashian vs West

Agencia México

Kim Kardashian decidió poner un fin a los ataques que ha recibido por parte de su ex Kanye West, quien ha pasado de pedirle otra oportunidad a señalarla por supuestamente ser una mala madre.

El mes pasado, el rapero aseguró que la socialité se negó a darle la dirección y el lugar donde se iba a celebrar la fiesta de cumpleaños de su hija Chicago, y ahora afirmó que permite que su primogénita North utilice TikTok en contra de su voluntad.

Estas declaraciones hicieron explotar a Kim, por lo que a través de un comunicado en su cuenta de Instagram se defendió de los señalamientos en su contra recalcando que las embestidas públicas de Kanye resultan mucho más dañinas que cualquier cosa que su hija mayor pueda compartir en Internet.

“Los ataques constantes de Kanye hacia mí en entrevistas y redes sociales son más dolorosos que cualquier TikTok que North pueda crear. Como la persona que es la más involucrada en proveer y cuidar de nuestros hijos, estoy haciendo lo mejor que puedo para proteger a mi hija mientras también le permito expresar su creatividad en el medio que desea bajo la supervisión de un adulto- porque eso la hace feliz”, manifestó la empresaria en su mensaje.

Y agregó: “El divorcio es algo difícil para nuestros hijos y la obsesión de Kanye por tratar de controlar y manipular nuestra situación tan negativa y públicamente tan solo está causando más dolor para todos. Desde el inicio, he querido nada más que una relación saludable como co-padres porque es lo mejor para nuestros hijos y me entristece que Kanye continúe haciéndolo imposible a cada paso”.

Por último, la integrante de la dinastía Kardashian confesó: “Deseo manejar cualquier asunto que tenga que ver con nuestros hijos de forma privada y espero que por fin podamos responder al tercer abogado que él ha tenido en este último año para resolver las cosas de manera amigable”.

Sin embargo, el comunicado de Kim no fue tomado de la mejor manera por Kaney, quien minutos después respondió a su ex en una publicación de Instagram.

“¿A qué te refieres con proveedor principal? Estados Unidos te vio tratar de secuestrar a mi hija en su cumpleaños al no proporcionar la dirección. Me pusiste seguridad dentro de la casa para jugar con mi hijo y luego me acusaste de robar. Tuve que hacerme una prueba de drogas después de la fiesta de Chicago porque me acusaste de estar drogado. Tracy Romulus deja de manipular a Kim para que sea así…”, escribió el artista.

Como se recordará, fue 2021 cuando se anunció oficialmente el proceso de divorcio de Kardashian y West; en primera instancia muchos pensaban que los problemas entre la expareja surgirían por cómo dividir sus millonarios bienes, sin embargo, lo que hasta ahora ha provocado la confrontación entre ambos son sus hijos.