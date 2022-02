Acusan a Ernesto D’Alessio de transfobia

EL FAMOSO comparó la reasignación sexual con una liposucción.

Luego de ser acusado de transfobia por manifestar su rechazo a la cirugía de reasignación sexual realizada por el ISSSTE a finales de 2021, Ernesto D’Alessio respondió a estos señalamientos durante una entrevista con el programa De primera mano.

Primero, el cantante y actor dijo que no se opone “a que la gente viva su vida libremente, a lo que me opongo es que nos quieran imponer a todos… la verdadera diversidad creo que debe ser el respeto, la empatía, y no la imposición de la igualdad para todos, a eso es a lo que me opongo”.

“No me opongo a los homosexuales, la gente es libre de vivir su vida como quiera, que sean felices, pero no queramos imponer”, agregó. Luego, el famoso comparó la reasignación sexual con una liposucción: “Voy a poner un ejemplo: imaginate que yo me quiero operar de cualquier cosa, es un deseo mío y tengo el derecho de hacerlo, eso no lo discuto; las personas tienen derecho a autopercibirse como ellos quieran. Pero utilizar dinero del estado para que te operes… Sería lo mismo que si una mujer o un hombre se quieren hacer una liposucción y que se las pague el Estado, a eso es a lo que yo me opongo”.

“Yo no digo ‘No se operen’, digo ‘Sí operense, pero paguenlo con su dinero’, que no se pague su deseo con dinero de la gente. Yo no estoy en contra de los homosexuales, tengo muchos amigos”.

Por último, el hijo de Lupita D’Alessio puntualizó que “a lo que yo me opongo es que nos quieran imponer a todos su manera de pensar, eso es a lo único. Y en cuanto a las operaciones es razonable y lógico que si se quieren operar, lo hagan, pero no con el dinero de los mexicanos”.