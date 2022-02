Artesanas de Amealco innovan a Lelé para rescatar lengua

Desean aprovechar el 14 de febrero para vender sus muñecas tradicionales con frases de amor en otomí.

Por Josefina Herrera

Noticias

Con la finalidad de rescatar la economía, el grupo de artesanas de San Ildefonso, Amealco, buscan innovar a Lelé para este 14 de febrero, y al mismo tiempo rescatar su lengua materna, pues realizan una diversidad de muñequitas con corazones y distintas frases alusivas en otomí.

María de Lourdes Pérez Jacinto, señaló que para ellos es importante que no se pierda su lengua, y por ello, a través de esta muñeca tradicional encontraron la forma de rescatarla, y sobre todo para que los enamorados puedan declarar su amor a través de este idioma.

“Son muchas razones, una por la economía también que se ha visto afectada por estos tiempos, y otra más que nada por la fecha que se acerca, y también porque queremos rescatar nuestro idioma, nuestro lenguaje, lo que nos enseñaron desde chiquitas nuestros abuelitos, que es nuestra lengua otomí, y pues las queremos plasmar en nuestras muñecas que hacemos también a mano para que el cliente sepa y aprenda algo de nosotras, de nuestra cultura y de nuestro idioma”.

A través de estos detalles buscan que la juventud se motive a dar un bonito regalo hecho por manos artesanales y conozca más de su lengua, ya que con estas frases en otomí puedan llamar la atención de sus parejas y al mismo tiempo apoyar su economía que se ha visto afectada por la pandemia.

Cada tradición las artesanas de esta comunidad tratan de innovar para poder mejorar sus ingresos, pues han batallado para poderlas colocar, sin embargo promoverlas a través de redes sociales les ha funcionado, sobre todo en estos tiempos tan complicados que les ha bajado hasta en un 85 por ciento sus ventas.

“La verdad es que sí hemos batallado mucho, nosotros no tenemos un espacio donde vender, tenemos con la cooperativa cuatro años, hemos tocado puertas y pues la pandemia de un año, dos años nos cerraron muchas puertas para nosotros, porque todo fue por la pandemia que no había recurso, esto y lo otro, entonces pues de alguna u otra manera tenemos que innovar nuestro trabajo para que el cliente pues también se sienta motivado y lo compre, pero la verdad pues sí nos ha afectado mucho, más que nada por la pandemia ahorita la gente no consume casi mucho muñequita o así, por lo mismo de que una u otra razón está gastada o no hay trabajo, pero ahorita estamos viendo que se está recuperando un poco, y por eso nos atrevimos a volver a innovar la muñequita”.

Mencionó que les han llegado a realizar algunos pedidos de otros estados del país, pero tienen que trasladarse a la capital para realizar sus envíos, y cuando se trata sólo de una muñequita ya no les beneficia por el costo del traslado, y esta situación se da debido a que las autoridades no les permiten colocarse en algún espacio allá.

“Anteriormente cuando iniciaba no podíamos salir a vender porque el gobierno pues no lo permitía porque era toque de queda de quédate en casa, no salgas para no exponerte a ti, a tu familia y también para no exponer al turista, entonces tampoco el turista no salía, entonces pues no podemos salir a vender, y ya no se vende así como en otros años, y entonces pues si nos ha afectado mucho, más que nada como no tenemos un espacio donde vender pues vendemos desde el taller, aquí las vendemos, y entonces pues sí se nos dificulta, por ejemplo a veces tenemos pedidos hasta Monterrey, del Estado de México, Querétaro, y tenemos que trasladarnos hasta Querétaro para hacer el envío, y entonces cuando dice un cliente que quiere una muñeca pues no nos conviene porque gastamos más en pasaje y en el envío que lo que vamos a ganar, y entonces pues el cliente se nos va, y pues él no sale beneficiado con su muñequita y nosotros tampoco salimos beneficiados con la venta porque perdemos al cliente por la distancia, más que nada porque no tenemos el espacio, y si lo tuviéramos en Querétaro pues ya las compañeras o su servidora pues ya se van y allá atendemos y es más fácil hacer el envío”.

Mientras tanto las artesanas esperan que en esta semana y el resto de la próxima los enamorados adquieran estas muñecas tradicionales con corazones y las típicas frases de amor tanto en idioma español como en otomí.