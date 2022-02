Contagios dentro de la SSPMSJR no ha afectado operatividad

Ángel Rangel Nieves, secretario de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río.

Por Josefina Herrera

A pesar de que algunos elementos dentro de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, se han contagiado por COVID-19, esto no ha afectado en la operatividad, ya que se cuentan con suficientes elementos, indicó el titular de esta dependencia, Ángel Rangel Nieves.

Cabe recordar que con anterioridad el municipio informó que en el mes de enero al menos el 10 por ciento del personal se había enfermado, pero a decir del secretario de la SSPMSJR, la cifra dentro de esta corporación ha sido mucho menor, pues diariamente se sanitiza el equipo y se cumplen con los protocolos de seguridad.

“Todos los días se hace un reporte en donde estamos llevando la actualización de ese tema, sin embargo es un asunto que unos se dan de alta, otros salen positivo, y hasta ese momento no se ha afectado la operación policial, seguimos trabajando en medida sanitaria, seguimos trabajando con los temas de sanitización tanto del equipo como de las instalaciones, pero lo que te puedo comentar es que no se han visto afectados y no se van a ver afectados los servicios de seguridad, ciertamente en la policía son mucho menos porque se tiene estricto control de seguimiento en temas de uso de equipo, pero unos entran y otros salen”.

En este sentido, mencionó que han estado tomando estrictas medidas de control, sin embargo difícilmente pueden abatir completamente el virus porque éste está afectando en todos lados, pero a pesar de que varios de los elementos se han contagiado y tienen que aislarse, cuentan con los suficientes para seguir operando y mantener la seguridad.

“No se ha visto afectado por ningún motivo la operación policiaca, pero los servicios se han seguido prestando con regularidad, no se tiene que ocupar ni tiempos extras, ni dobles turnos, ni nada de eso, se ha estado trabajando con normalidad, tenemos suficientes elementos para la cobertura, el tema de salud es de salud, el tema de vacaciones es vacaciones, es un derecho, no hay afectaciones en la actividad”.

Recordó que desde que inició la pandemia sólo han fallecido tres elementos, dos de ellos aún se encontraban en función y uno ya estaba fuera de la corporación, pero ya no se presentado ni un deceso más después de esos casos.

“Ustedes se dieron cuenta en aquel tiempo, algunos compañeros si no mal recuerdo fueron dos, y uno que ya se había jubilado, ya no estaba dentro de nuestras filas pero hasta ahí”.