REGIO FRACASO

MONTERREY viajó muy lejos, sólo para hacer el ridículo en el Mundial de Clubes.

El Monterrey quedó eliminado apenas en su primer partido en el Mundial de Clubes y el equipo se disculpó con los aficionados en un comunicado.

Los Rayados perdieron 1-0 ante el Al-Ahly, club de Egipto, en la ronda previa a las semifinales del Mundial de Clubes y ahora deberán buscar el triunfo en el partido por el quinto puesto del torneo.

El equipo de Javier Aguirre no logró reaccionar después del gol del rival en el segundo tiempo y eso les costó haber quedado fuera de la pelea por un boleto a las siguientes fases de la competencia.

“Nos duele mucho no haber podido alcanzar nuestro objetivo. Reconocemos y agradecemos el invaluable respaldo de nuestra afición en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA”, se lee al inicio del mensaje tras la eliminación.

NO RENUNCIARÁ AGUIRRE

“Es temprano para renunciar” dice Aguirre tras eliminación de Rayados

Javier Aguirre sacó su frase dominguera después de que su equipo, los Rayados de Monterrey, fueron eliminados del Mundial de Clubes, al ser derrotado 1-0, por el Al-Ahly de Egipto, un equipo que estaba sin trece jugadores principales.

“No voy a renunciar, es muy temprano aún” dijo el “Vasco”, en la conferencia de prensa después del juego. Para el “Vasco”, aún queda mucho por lo cual pelear. “Está la Liga, apenas vamos en la Jornada tres. Es un fracaso, no fue una buena noche, pero debemos de seguir adelante”. Del partido Aguirre se limitó a decir: “No estaba entre los planes del equipo, llegar al medio tiempo con el empate a cero goles. Nos cayó el gol en contra y no supimos levantarnos, no hubo la reacción que esperábamos, así que hay que seguir adelante”.

GOLPIZA

Rayados de Monterrey a unas horas de comenzar su participación en el Mundial de Clubes, un grupo de aficionados del equipo regio protagonizó una golpiza en un bar.

La pelea se dio en un bar de Dubái, donde los seguidores del Monterrey pasaban el rato.

En las imágenes que se hicieron virales en las redes sociales, se observa a sujetos vestidos con las playeras de Rayados, en un pleito con otros presentes en dicho lugar.

