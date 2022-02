The Strokes y Mac DeMarco anuncian concierto en Foro Sol

EL DÍA 19 de mayo la banda se presentará en el Foro Sol.

El Universal

La reactivación de conciertos en México continúa, ahora la banda The Strokes liderada por Julián Casablanca dio a conocer que llegará al Foro Sol, anunciaron oficialmente que en mayo regresan al país luego de su última presentación en el Corona Capital en 2019.

Para sorpresa de todos, la banda neoyorquina no viene sola, junto a ellos estarán en el escenario Marc deMarco y The War On Drugs. Aquí te damos todos los detalles.

The Strokes es una de las bandas confirmadas para estar en el festival Tecate Pa’l Norte que se llevará a cabo en Monterrey durante el mes de abril; ahora sus mayores fans tendrán la oportunidad de verlos en un concierto únicamente a ellos.

El día 19 de mayo la banda se presentará en el Foro Sol, la preventa estará disponible a partir del 9 de Febrero en Ticketmaster para usuarios Citibanamex y para el público en general se abrirá el 11 del mismo mes.

No será la única presentación de la banda en México este año, los primero días de abril llegarán a Tecate Pa’l Norte y el 21 de mayo se presentarán en Corona Capital Guadalajara, así que te tienes tres oportunidades para escucharlos tocar “Someday” en vivo.