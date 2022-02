Comercio no debe relajar medidas sanitarias: Canaco

La Cámara Nacional de Comercio ha detectado mayor relajación en medidas sanitarias en algunos establecimientos

Por Josefina Herrera

Noticias

El presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) en San Juan del Río, Eduardo Prado Alcántara, indicó que se ha percibido no sólo una gran relajación por parte de los ciudadanos en cuanto a medidas sanitarias, si no también de los comercios, por lo que dijo es necesario no olvidarse de éstas para que la activación económica no retroceda.

Ante la alza en contagios que se ha registrado en las últimas semanas, mencionó que se está percibiendo de una manera distinta en comparación del año pasado que incluso se veían largas filas para conseguir tanques de oxígeno.

“La experiencia de los contagios está muy fuerte, pero no vemos gravedad, platicábamos precisamente que el año pasado estas fechas veamos una cola en el Infra, una cuadra al menos queriendo comprar oxígeno, y un gran número de enfermos de gravedad, pero sabemos que es súper delicado, creemos que riesgos sanitarios anduvo rudo, nos cerraba, nos infraccionaba, nos penalizaba por cosas muy extremas, entonces si ahora vemos que hay poco de eso, al contrario, necesitamos un poco más de apoyo por parte de ustedes para que concienticen a la gente de que está delicada la situación”.

Ante un posible cierre que pudiera derivarse por este incremento en contagios o pasar a otro escenario menos favorable, indicó que podría ser nuevamente desastroso para el comercio, ya que éste apenas está comenzando a levantarse.

“Sabemos que se ha detonado muy fuerte, y bueno cuánto no nos ha afectado el COVID, el que no se ha infectado pues que bueno, y el que no se ha vacunado pues que se vacunen porque necesitamos poner todos de nuestra parte”.

En cuanto a la afectación al comercio por la cuesta de enero, mencionó que ésta se percibió de manera normal, pues todavía el año pasado se logró observar una mayor afectación, pero ello fue debido a que apenas comenzaba a arrancar el sector.

Por tal motivo pide a la población en general a no confiarse y seguirse cuidando pues de seguirse registrando estos números no sólo repercutirá en la salud si no también en la economía de todas las familias.