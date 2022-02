La DDHQ no tiene credibilidad: Rafael Horacio

Por Sergio Hernández

-¿Usted se plegará al poder? No, para nada, más bien, dedicado al tema de la legalidad y respeto a los derechos humanos desde el servicio público, desde donde trabaje, asegura Rafael Horacio Buendía Madrigal, aspirante a la presidencia de los Derechos Humanos.

Y completa: “nunca he sido político, no estoy registrado en ningún partido político y mi trabajo siempre será por la legalidad de la defensa de los derechos humanos”.

Dice que ha trabajado para los tres niveles de gobierno, lo que le permite ser “responsable y congruente, y por supuesto muy contundente en defender una autonomía, con un tema de transparencia, y por supuesto con el ejercicio pleno de que conozcan los resultados desde el ámbito de mi responsabilidad. Yo conozco aquí a mucha gente porque ya tengo 10 años, pero es por mi trabajo desde el servicio público, eso no me obliga, ni me vincula con nadie, sino desde el tema ético responsable y profesional de mi trabajo en el servicio público, siempre por el tema de los derechos humanos”.

“Déjame decirte que el amplio trabajo que se tiene, se ve desde lo individual y de colectivos, ahorita trabajo en el ámbito federal, mi trabajo siempre ha sido en un tema de igualdad, si hay un tema siempre que pueda contribuir al trabajo de los demás, bienvenido, al final siempre siendo servidor publico estamos en la observación”.

-¿Cuál es su análisis de como se encuentra hoy la Defensoria de los Derechos Humanos?

-Con el respeto a la persona, porque además la conozco desde la academia. ha sido un tema deslegitimado, poco creíble y con una falta de credibilidad en una autonomía, hoy lo podemos ver en un tema de un informe, que se entregan números, pero no tienen contenido, hacia donde va el resultado de esa defensa. Hay un aprecio enorme a la presidenta desde el trabajo de su persona, pero no así de los resultados que se obtuvieron en una defensoría autónoma y obviamente con un tema constitucional y peso de la responsabilidad que le toco realizar en estos 5 años

-¿Le quedó grande el puesto?

-No, más bien, es un tema que contribuimos cada uno desde la perspectiva de la experiencia que cada uno tiene, el respeto para ella pero al final era su proyecto yo ahí no puedo criticar algo que a lo mejor no le alcanzó a ver o a visibilizar.

-¿Qué lo distinguiría de ella?

-No, yo creo que la distinción siempre hay un respeto, el tema de las personas, hay un tema profesional y un tema de conocimiento, si te puedo decir, siempre lo he dicho, no se puede dar lo que no se tiene en la experiencia, en el liderazgo y obviamente en el contexto de la transparencia del trabajo que cada quien realiza.

-¿Qué lo diferencia de los otros 17 perfiles?

-Me distingue mi trabajo y la responsabilidad en los resultados que he obtenido siempre en beneficio de las personas de las cuales vemos nosotros para atender en un servicio público.