Soy el de mayor capacidad y experiencia: Miguel Nava

El ex ombudsman y aspirante a la DDHQ asegura que hay candidatos que no cumplen los requisitos

Por Sergio Hernández

Noticias

El ex candidato a la gubernatura, Miguel Nava dice que no es el rival más débil cuando compite a la Defensoría de los Derechos Humanos “soy el aspirante que tengo mayor capacidad y experiencia”, asegura que la moral “es subjetiva” y pide que los diputados den a conocer su voto de manera pública. Asegura que dentro de los 18 aspirantes hay quien no cumple los requisitos, pero no da los nombres.

Agrega sobre su persona: fui cinco años presidente de la Defensoría, y cómo se los dije a los diputados y lo repito públicamente, yo no tengo ninguna sentencia en el ámbito penal, en el ámbito civil, no tengo ningún lado laboral durante mi función, ninguna responsabilidad administrativa, terminé en función a los 5 años e hice lo que la ley me marcaba, y prueba de ello es que los asuntos que llevo en el ámbito nacional e internacional, son de alto impacto mediáticamente, me preocuparía que una madre, que no defiendo a una, sino a muchas, víctimas del incendio de la guardería ABC, donde entregaron a niños vivos, y se los dieron muertos, o se los dieron mutilados o quemados no tuvieran confianza en mí.

Yo creo que un buen indicio de que el trabajo que hice en la Defensoría o como abogado en lo particular, es que personas que lo han perdido todo, son personas que represento, inclusive el caso de San Juan del Rio, yo no conocía a los padres de un menor violentado, o el caso de Pedro Escobedo, o el de Tequisquiapan, o el de hoy, lo que estamos viendo con una criatura recién nacida, que por negligencia le queman el estómago, está en redes sociales, y ya están buscando a la asociación civil para que los defienda.

-¿Le resta méritos ser elegido, luego de haber criticado al actual gobernador?

-Yo no he sido crítico con el gobernador, yo fui candidato ciudadano, sin militancia de un partido político, y yo fui crítico con el candidato, el gobernador es parte del Poder Ejecutivo; indudablemente que si servidores públicos y yo salgo electo como presidente de la Defensoría.

-Usted crítico mucho al señor Mauricio Kuri…

-Claro, lo critique, pero una cosa es criticarlo políticamente, y otra cosa probarle administrativamente, no a él, sino a quien viole derechos humanos dentro de su administración, si fuera electo, el que acreditó una violación de derechos humanos, son cosas distintas, hay que ver las cosas con objetividad. Yo esperaría que los diputados hagan un ejercicio objetivo, imparcial y aparte lista para esta toma de decisión, sobre todo que es muy publico todo esto que está pasando.

-Acuso que hay perfiles que no acreditan, conocimiento, experiencia ¿Cuáles serian estas deficiencias que usted notó?

-Bueno, ustedes escucharon los currículums y las experiencias que tienen tanto laboral como profesionalmente algunas o algunos de los aspirantes.

-¿Quiénes?

-Los que participaron, digo quién está dentro de la Defensoría, me hubiera gustado escuchar una pregunta de los diputados que trabajan hoy en la Defensoría, y cuantas recomendaciones elaboraron y propusieron al gobernador del Estado por violaciones a los derechos humanos, no hubo esas pregunta, por ejemplo. A quien está trabajando hoy en la Defensoría, a quien defiende su posición en la Defensoría, me gustaría también que hubiera habido una pregunta a quién está en la Defensoría, pero están otros cargos públicos, cuál ha sido la atención que le han dado a las víctimas, y que hablara a las víctimas que han ido a las oficinas para que se dieran cuenta si realmente han sido atendidas o no, o si las personas, o algunas de las que compareció, que por respeto no digo nombres, inclusive fueron parte de mis recomendaciones, y pidiendo la vinculación a proceso, quien haya sido, eso es trabajo del legislativo hacer ese filtro, yo veo que ese filtro conforme al mandato legal, pues tiene que ser a base de conocimientos de Derechos Humanos y debió hacerse de manera mas escrupulosa, para no tener estas sesiones tan largas, porque estamos buscando a una persona experta no personas improvisadas, “yo defendí 20 años derechos humanos”, “yo defendí 30 años derechos humanos”, si, pero, ¿en qué?, dónde están los juicios donde están las quejas me da gusto que me digas, “y qué pasa con lo de San Juan del río”, llevo eso, llevo pedro Escobedo, Tolimán, Tequisquiapan, y muchísimas cosas dentro del Estado, fuera del Estado, y fuera del país.

-¿Cómo participar en un proceso de selección cuando hay diputados acusados de violar derechos humanos como Guillemo Vega o Ricardo Astudillo que según violentó a la ex candidata Katia Reséndiz?

-Primeramente, soy un defensor de Derechos Humanos ejerciendo la profesión de abogado, y también he sido servidor público defendiendo los derechos humanos, simplemente y sencillamente se hace con objetividad, la ley da la pauta para seguir los procedimientos, si un servidor público tiene un señalamiento, el procedimiento no termina con el encargo del funcionario, lo que hay en San Juan del Río, que yo demande responsabilidad objetiva y directa que es la responsabilidad patrimonial, pues solo lo he hablado con el mismo presidente municipal.

-¿Los diputados tienen calidad moral, para elegir al presidente de los derechos humanos?.

-Pues la moral es muy subjetiva, yo lo que veo es que tiene que haber una determinación administrativa por la demanda que se presentó en el órgano interno de control, y hasta en tanto, pues las personas se presumen inocentes, en procedimientos civiles, administrativos, patrimoniales o penales, porque si no menudo defensor seria que no reconozca esa presunción de inocencia, pero la imputación está, y en algunos otros casos, que no llegó asuntos, pues seguramente habrá y las autoridades tendrán que hacer lo propio.

-¿Confía en esta elección?

-A mí me gustaría, que esa votación que van a hacer en cédula, la hicieran pública, que cada diputado o diputada dijera, yo voto por esta persona porque tiene este conocimiento y esta experiencia, lo he dicho, lo ha declarado y lo reitero, tiene que salir una presidenta o un presidente con 25 votos de 25 diputados, si no sale una presidenta o presidente con 25 votos, indudablemente que el procedimiento va a estar viciado porque entonces se va a ver una intención partidista de la elección, entonces, una persona que está al frente de la Defensoría de Derechos Humanos, que es un trabajo difícil, está uno en el escrutinio público de los gobernantes, porque no les gusta ser recomendados ni señalados, la única forma que pueda tener esa legitimización, es mediante el apoyo de esta soberanía, si no hay un apoyo unánime difícilmente se podrá hacer un buen trabajo.