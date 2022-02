Después de un año regresa el Vive Latino 2022

Noticias

El día del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino se acerca y prepara una nueva edición tras un año de silencio mientras la pandemia del COVID-19 tenía al mundo entero bajo control.

Las fechas en que volverán a celebrar la diversidad de la música del mundo serán del 19 al 20 de marzo de 2022, en las instalaciones de la CDMX en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Lo único bueno de los grandes tropiezos en la historia es que surgen grandes movimientos culturales y artísticos. Ya está surgiendo. De que va a pasar, va a pasar, por lo tanto el Vive Latino sugiere que vivamos el momento, cada día, que disfrutemos. A pesar de todo, la vida es un juego”, dijo el curador y director del festival, Jordi Puig, en conferencia de prensa.

Desde el anuncio oficial de la fecha, se confirmó que estarían dentro del festival las siguientes bandas y artistas:

Aczino, All Them Witches, Ambar Lucid, Banda MS, Batallas de Campeones, Biznaga, Black Pumas, Blssom, Bruses, C. Tangana, Camilo Séptimo, Cecilia Toussaint, Centavrvs, CNVS, Conociendo Rusia, Daniel Quien, Devendra Banhart, Dread Mar I, Elis Paprika, Erich, Eruca Sativa, Fangoria, Fernando Delgadillo, Gary Clark Jr,. Gepe, Gran Sur, Grandson, Gustavo Santaolalla, Javier Blake, Julieta Venegas, Kevin Kaarl, La Banda del Bisonte, La Delio Valdez, La Gusana Ciega, La Isla Centeno, La Lupita, La Tribu, Lido Pimienta, Limp Bizkit, Los Auténticos Decadentes, Los Blenders, Los Cogelones, Los Fabulosos Cadillacs, Los No Tan Tristes, Los Señores Blues Band, Love Of Lesbian, Luis Pescetti, Making Movies, Maldita Vecindad, Massacre, Milky Chance, Moenia, Mogwai, Nancys Rubias, Oh’Laville, Okills, Patrick Miller, Pelo Madueño, Pixies, Ramona, Residente, Santa Fe Klan, Serbia, Siddhartha, Son Rompe Pera, Taburete, Technicolor Fabrics, The Marías, Trueno, Vanessa Zamora, Vetusta Morla y Wos.

Posteriormente sumaron varios proyectos para darle diversidad al festival: Groove Armada como representante internacional y Guadaloops para los mexicanos.

“Nada se compara con hacer que la placa de cemento a la espalda vibre y que cada vez que se toque una canción en estos escenarios retiemble la tierra. Veo a la cantidad nueva de generaciones de música y me come las entrañas ver qué hay música nueva y que las bandas entran sus huesos para entregarnos músicos. Pasé Pandemia o lo que sea, la música es tan grande que construye un templo que nada ni la pandemia puede derrumbar”, dijo Lino Nava de La Lupita frente a los medios de comunicación.

Para comprar boletos puede acceder al sistema Ticketmaster a través de la página oficial en Internet, o comunicarse a CDMX 5325-9000, Nuevo León 369-9000 y Jalisco 8-18-38-00, el horario es de Lunes a Domingo 10:00 am a 7:00 pm

Los Centros Ticketmaster también proporcionarán un lugar dónde se pueden comprar los boletos, ya sea en efectivo o con tarjeta.