Don Luis Ugalde, un tesoro para la Iglesia: Mons. Fidencio López Plaza

Por Enrique Zamudio

Soriano, Colón.- En el marco del 158 aniversario de la erección Canónica de la Diócesis, el Obispo de Querétaro, Mons. Fidencio López Plaza, dio la bienvenida al Pbro. Luis Ugalde Monroy, quien tras 46 años de suspensión de sus licencias, retomó desde ayer su ministerio sacerdotal.

En un ambiente festivo y en compañía del presbiterio queretano y medio millar de fieles congregados en el Atrio de la Coronación, Don Fidencio López Plaza celebró que el padre Luis Ugalde Monroy “después de 46 años ha sido readmitido a esta familia de la que nunca se salió”.

Previo a la Ceremonia Eucarística, el Canciller de la Diócesis de Querétaro, Pbro. Lic. Israel Arvizu Espino, dio lectura a los decretos en los cuales se ordena la dispensa a las irregularidades establecidas en los cánones 1044 y 1041, así como la adscripción del Pbro. Luis Ugalde Monroy a la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y su nombramiento como responsable de la Pastoral del Cuidado Integral de la Creación.

Al término de la Ceremonia Eucarística de Acción de Gracias por el XXXI Aniversario de los Consejos Parroquiales de Pastoral, el Obispo de Querétaro, Mons. Fidencio López Plaza, compartió a Noticias de Querétaro que la readmisión de Don Luis Ugalde Monroy significa un motivo de alegría para la Iglesia.

“Para mí significa una fiesta. Me he comparado un poco con aquella parábola del padre que espera un hijo, aunque él es mayor que yo, pero me toca esta responsabilidad y estoy feliz de este momento”, expresó López Plaza, quien dijo conocer el camino y fidelidad de Ugalde Monroy.

“Como ser humano tiene una fina sensibilidad para ver lo que le está doliendo al pueblo. Como sacerdote él está obsesionado porque la Iglesia demuestre la fe con obras. Como filósofo anda buscando las últimas causas. Y como sociólogo se ha sometido al análisis de la realidad y a responderle al pueblo”, apuntó Mons. López Plaza. “Don Luis es un tesoro para nuestra Iglesia y es un arsenal de cosas que tiene que compartirnos, ahora de una manera más oficial, aunque siempre lo ha hecho”.

Don Luis Ugalde agradeció a Dios y al señor Obispo, así como a todos los que han colaborado por el rescate del ideal que en nosotros sembró don Pedro Velázquez Hernández, director eximio del Secretariado Social Mexicano que sembró en él las ideas de justicia social.

Tras la Santa Misa, en la que estuvo acompañado también por representantes de diversas cajas populares, Don Luis Ugalde Monroy dijo sentirse feliz y contento por la bienvenida del señor Obispo y sus hermanos sacerdotes.

“Me siento en casa, de la que nunca me fui”, apuntó Don Luis Ugalde Monroy, quien dijo sentir que ahora se debe más que antes a la gente y que gracias al periódico Noticias de Querétaro ha realizado y compartido mucho de lo que él quería.

“Vamos a seguir trabajando, pero no sólo depende mí, tenemos que hacer cuerpo y eso depende de todos”.