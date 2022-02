Histórica actuación

Donovan Carrillo avanza a final de patinaje artístico en Beijing

AGENCIAS

El momento que muchos mexicanos esperaron llegó. Donovan Carrillo hizo historia con su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 al ser el primer mexicano en hacerlo en el patinaje artístico luego de 30 años y ser el único latinoamericano en hacerlo en esta justa invernal.

El nacido en Zapopan, Jalisco, de 22 años se presentó con una extraordinaria rutina al ritmo de “Black Magic Woman” de Carlos Santana.

Ejecutó siete saltos obligatorios durante su rutina. Se llevó una calificación de 79.69 lo que lo llevó a clasificarse al programa largo que se celebrará el próximo miércoles 9 de febrero.

HISTORIA

Donovan Carrillo, patinador artístico mexicano, ha causado mucho revuelo en los últimos días luego de su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022.

Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, compartió en redes sociales un video del nacido en Guadalajara donde cuenta cómo fue su inicio en el patinaje, mismo que se debe al amor hacia una niña.

“El hecho de que iniciara en el patinaje artístico fue una casualidad. No estaba ni en mis planes ni en los de mis papás. Mi hermana Dafne convenció a mis papás de que la llevaran a unas clases de patinaje, esto hizo que yo conociera a una niña, así que debes en cuando me tocaba dejar o recoger a mi hermana en la pista de hielo, aprovechaba para platicar con la niña que me gustaba”, contó Carrillo.

“Hasta que finalmente me acerqué con mis papás y les dije que yo también quería iniciar en el patinaje”, confesó el patinador mexicano.

Combo de fotografías de la rutina corta del mexicano Donovan Carrillo, durante su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno.