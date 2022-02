Mantiene comercio altas expectativas para el 14 de febrero

Los distintos establecimientos se alistan con mercancía alusiva a la fecha para recuperarse económicamente

Por Josefina Herrera

Noticias

Tiendas de regalos, florerías, pastelerías, mariachis y demás establecimientos alusivos al 14 de febrero ya se alistan para poder colocar sus productos en estas fecha tan especial para los enamorados, pues ya se pueden observar gran cantidad de peluches, arreglos florales y dulces para la ocasión.

Al platicar con algunos de estos comercios, coincidieron en las altas expectativas que tienen en este año para reactivarse económicamente, pues el año pasado fue bueno para ellos pero no como en años anteriores.

Los comerciantes señalaron que cuando más repuntan sus ventas es precisamente en fechas especiales como ésta, y aunque saben que la economía de la ciudadanía sigue golpeada, se encuentran esperanzados en que este año sea mejor que el pasado para ellos.

“Nosotros ya estamos listos como siempre con mercancía alusiva a la fecha, de repente pues sí te la piensas porque no sabes pues cómo van a andar ahorita las ventas, pero por ejemplo en cuanto a los peluches, chocolates y eso pues realmente son regalos de todo el año, pero sabemos que en esta fecha pues se vende aún más, así que pues hay que aprovechar y a ver qué pasa”, comentó el señor Luis Alberto Morales.

Mencionó que algunos enamorados ya están previniendo sus regalos, y aunque son pocos los que han pasado por él, esperan que justo el Día de San Valentín repunten las ventas, pues generalmente pasan en la fecha señalada.

Mientras tanto, el señor Pablo Romero, dueño de una florería, mencionó que siempre estos arreglos son muy significativos para regalar el 14 de febrero, y por lo tanto también mantiene la esperanza de acumular muchos pedidos, pues aunque el año pasado tuvo buena venta, ésta no fue tan significativa como la de otros años, además indicó que se ha dado cuenta que se ha ido perdiendo el dar este tipo de detalles.

“Aquí pues sí ya estamos preparándonos, esperemos que sí que nos suban las ventas porque si nos ha costado mantener el negocio, sobre todo desde que inició pues la pandemia, pero seguimos echándole ganas y no perdemos la fe, y pues generalmente sí vienen y compran el arreglo para la novia, la esposa, pero si me he dado cuenta que ya no es como antes porque los tiempos van cambiando y estos detalles pues también se van perdiendo, pero ojalá que sólo sea por la crisis verdad, pero sí, esperemos y este año nos traiga buena venta”.

Aunque el mayor movimiento podría notarse ese día, los distintos comercios se preparan para comenzar a vender su mercancía alusiva a la fecha, y de alguna manera recuperarse de las pérdidas económicas que les ha generado la pandemia.

Tiendas de regalos, florerías, mariachis y restaurantes se alistan para este Día de San Valentín.