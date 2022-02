Maricruz Ocampo dice dar el “beneficio de la duda” a diputados

La activista aspira a presidir la DDHQ

Por Sergio Hernández

Noticias

Sería absurdo decir que no confío en los diputados y participar en un procedimiento. Les estoy dando el beneficio de la duda. La elección del presidente de los Derechos Humanos va a demostrar si efectivamente están haciendo las cosas de manera distinta o no, asegura la activista Maricruz Ocampo Guerrero.

Al referise a Miguel Nava ex titular de esa área y que otra vez quiere repetir, dijo: “hay que preguntarle cuáles son sus motivaciones, no creo que esté realmente desde la convicción que por ejemplo, tenemos quienes trabajamos estos temas con las víctimas todos los días, sino mas bien, lo hace, incluso cómo un golpeteó político”, acusó.

Al cuestionarle sobre los diputados que la van a elegir y que en distintos momentos han sido señalados como violentadores, (Guillermo Vega en San Juan del Río y Ricardo Astudillo, en el caso de Katia Reséndiz) Ocampo dice: no puedo criticar a un procedimiento si no lo conozco y no lo camino, y lo estoy caminando ahorita, eso es lo que estoy haciendo, porque estoy conociendo exactamente todo.

Y además, dijo, me he dado cuenta, por ejemplo, de cosas que yo cambiaría en la convocatoria que considero son violatorias de derechos humanos de entrada, por ejemplo, el tema de la edad. Entonces, ahorita yo no puedo opinar realmente de lo que ocurrió o no ocurrió en esos casos, porque no tengo la información, sería irresponsable de mi parte, pero lo que sí puedo decir, es que llegando a la defensoría, hay casos que vale la pena revisar por oficio, pero también tenemos que analizar por qué es tan alto el número de quejas que se desechan como no violatorias de derechos humanos, porque es altísima.

“¿Por qué me animo?, porque creo yo que no tenemos qué no perder la posibilidad de llegar a lugares donde podemos incidir, todo el trabajo que yo he hecho hasta ahora ha sido sin recursos, siempre he usado mis recursos propios, y desde la organizaciones de la sociedad civil, y nos permite llegar a la defensoría de los derechos humanos, nos va a permitir poder señalar cosas”

-¿Cuál es su análisis de la defensoría?

-Hay varias cosas que hay que rescatar de la Defensoría, Roxana Ávalos recibió un barco a la deriva, cuando Miguel Nava sale de la Defensoría de los Derechos Humanos, la Defensoría realmente estaba en una situación terrible, inclusive el edificio en el que trabajaba; creo que se hicieron cosas interesantes en el tema administrativo, pero fallaron muchas cosas, la transparencia es una, pues no nada más es subir algo a una página de internet, la transparencia es rendir cuentas es hablar con los medios, es explicarles por qué la resolución de una recomendación, creo que ahí tuvimos una falla, me parece que hubo casos emblemáticos que se debió de haber investigado de oficio, aun cuando no hubiese queja, se hizo en algunos casos, por ejemplo, en el caso de Nancy, que fue esta mujer asesinada en Tequisquiapan, pero creo que hubo muchos otros casos, como por ejemplo el caso de las mujeres indígenas que fueron desalojadas del centro histórico justo unos días antes de la toma de posesión del gobernador, me parece que no se usaron todas las herramientas con las que cuenta la defensoría, se interpusieron pocas iniciativas de ley.

“Yo estoy pensando que la defensoría de los derechos humanos, en ese dinero que se gastó, 160 millones de pesos, tenemos que llegar y revisar en que se lo gastaron para empezar, una de las cosas que yo propuse es que no habrá discrecionalidad del uso, vamos a optimizar recursos, vamos también a reasignarlos, porque si se está utilizando la mayoría en viáticos, pues entonces tendríamos que ver que se obtuvo de esos viajes, pero a la hora que revisas el informe, pues tienes un informe mas o menos de lo que ocurre, pero necesitas realmente entrar a las entrañas de la bestia para poder conocer todos los detalles”.

-¿Le gustó la función de la señora Roxana?

-Yo no estoy diciendo que me gustó, estoy diciendo que hay cosas rescatables, yo no soy de las personas que cree que hay que llegar y prenderle fuego a todo y empezar de nuevo, hay que identificar lo que existe que se puede construir sobre eso, y cambiar lo que está mal por supuesto, pero si cada vez que llega una persona arrasamos, entonces, nada mas estamos caminando para atrás, y en ocasiones estamos reinventando el hilo negro, hay cosas que funcionan, hay que rescatarlas, hay cosas que no funcionan por supuesto que hay que eliminarlas.

-El señor Miguel Nava vino a la legislatura a decir que él fue el que había dado todos los resultados…

-Yo considero que Miguel Nava tuvo la oportunidad de hacer muchas cosas y no la aprovechó honestamente, creo que el haber venido a presentar su candidatura nuevamente, pues tambien hay que considerar cuales son sus motivaciones, no creo que esté realmente desde la convicción que por ejemplo tenemos quienes trabajamos estos temas con las víctimas todos los días, sino mas bien, incluso hasta cómo un golpeteó político, eso se lo tienen que preguntar a él, pero creo que la administración de Miguel dejó mucho que desear, yo presenté, acompañé víctimas, y la verdad que no fue satisfactorio, y me parece que él que tiene que preguntarle y rendir cuentas el por que de sus acciones, es él.