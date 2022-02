Nunca he estado plegado al poder: José Vidal Uribe

Por Sergio Hernández

Noticias

Cualquier diputado, cualquier persona, cualquier medio de comunicación, claro que me pueden encarar, pero yo tengo la frente en alto y nunca he estado plegado al poder, incluso, cuando me eligieron consejero electoral, el PAN voto en contra, atajó José Vidal Uribe.

El aspirante a la Defensoría de los Derechos Humanos, señaló que las circunstancias de vida, llevan a demostrar quiénes somos, por que nos conducimos de una u otra manera, y lo que te quiero decir con esto, explicó, es que mi función como consejero electoral, como presidente del Consejo, como director del centro educativo y cultural Manuel Gómez Morín, han atendido, a los principios de legalidad, de objetividad, de transparencia, de máxima publicidad, de imparcialidad total, porque imagínate, en una función pública donde no tienes esos principios, esos basamentos para enfrentarte a la sociedad, ¿con qué cara vas a venir a presentarte aquí a la legislatura?.

“Yo puedo mirar a la gente, puedo mirar a las personas, puedo estar en cualquier lugar, puedo transitar en Querétaro sin ningún problema, agradezco desde luego siempre las diferencias de las personas con las que yo he tenido la oportunidad de convivir en mi vida, en mi vida profesional”.

-¿En caso de ser presidente de la Defensoría, se plegará al poder?

-No. Te voy a decir algo importante, estar pensando en que es un trabajo, en que es una designación en la cual vamos a estar a lo que indique el poder, imagínate, violentamos la ley, porque la propia ley de los derechos humanos es clara, “no puede haber ninguna intervención de ninguna índole de parte del poder público”, no puede haber, ¿Qué caso tener una defensoría de los derechos humanos que no esté vinculada con la sociedad?.

Sobre el actuar de la actual presidenta –Roxana Ávalos- dijo que ha tenido el gusto de conocerla y me parece que tenemos que ser funcionarios de calle, tienes que salir a vincularte, a convivir, tienes que salir a que te conozcan, pero, sobre todo, tienes que llevar la difusión de los derechos humanos a las personas. Hay dos temas importantes, el tema administrativo que ese no se puede descuidar y el tema de vinculación, y algo que yo insisto, tenemos que revisar la ley actual. Hay un consejo, y hay que darle juego al consejo, es un órgano colegiado, es un órgano que tiene que intervenir, es un órgano que tiene que estar presente en las decisiones de la defensoría, es un órgano que tiene que sesionar de manera mensual, tienes que revisar las facultades y obligaciones que tiene la secretaria ejecutiva, tienes que revisar lo que hace la visitaduría, y les dije algo importante, “la presidencia tiene que firmar los acuerdos”, porque te tienes que hacer responsable de los actos.

Es importante –dijo- que los diputados conozcan a las personas, sepan de nosotros los aspirantes, y que estamos proponiendo, que les estemos diciendo lo que vamos hacer, porque de lo contrario va a ser otro lustro igual o peor, y yo les dije ahí, el final que tú lo puedes leer con toda calma. No prometamos, porque a lo mejor nos vamos a decepcionar, y eso es lo que tenemos en la función pública, que a veces nos llevamos decepciones.