Se despiden de las medidas sanitarias

Algunos países han decidido relajar las medidas sanitarias ante la baja de contagios

Daniela Montes de Oca

Noticias

Los protocolos sanitarios ya no serán obligatorios en algunos países y ciudades, por la baja de contagios que se está viviendo tras la cuarta ola de COVID-19, en este sentido en Nueva York ya no es necesario utilizar la mascarilla en lugares cerrados, Reino Unido también relaja esta medida, mientras que en Suecia declararon que las pruebas ya no son sumamente necesarias.

El relajamiento de medidas ha sido una tendencia tras las fuertes oleadas de contagios, es por ello que ahora en varios países del mundo está dejando de ser obligatorio el certificado de vacunación, la sana distancia, el uso de cubrebocas, las pruebas de COVID-19, entre otras.

En Nueva York se decidió que ya no es obligatorio el uso de cubrebocas en lugares cerrados, solo se mantendrá la disposición en escuelas, hospitales, prisiones, residencias de personas de la tercera edad y centros nocturnos, así como en diferentes transportes como el metro o autobuses, también en aeropuertos. Otros lugares de Estados Unidos también implementaron estas medidas, como Connecticut y California. Reino Unido está tomando medidas parecidas, en donde el cubrebocas ya no será necesario en algunas escuelas y en el transporte público.

En Dinamarca se han levantado la mayoría de las medidas sanitarias, mientras que en otros países de Europa están adaptándose a la baja de contagios, relajando las medidas con apertura de escuelas, centros nocturnos, aunque sigue siendo necesario el certificado de vacunación para poder acceder a ciertos establecimientos, esto por ejemplo en Portugal o Francia.

Suecia ha decidido quitarle importancia a las pruebas sanitarias, después de que la jefa de la Agencia de Salud Pública Karin Tegmark declaró “hemos llegado a un punto en el que el costo y la relevancia de las pruebas ya no son justificantes”, pero esto también responde a un cambio de estrategia sanitaria, en la que solo el personal de salud y los más vulnerables tendrán acceso a PCR gratuitas, mientras que los demás solo deberán aislarse; las pruebas seguirán vendiéndose en supermercados o farmacias pero los resultados ya no tendrán que ser enviados al gobierno.