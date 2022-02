Cáncer pediátrico, segunda causa de muerte en México

Unirse al registro de Be The Match México ayuda a encontrar más rápido un donante para los niños que necesitan un trasplante

Por Daniela Montes de Oca

Noticias

El cáncer pediátrico es la segunda causa de muerte más común en México, puede ser tratada con quimioterapia o con un trasplante de médula, gracias a Be The Match México, esto último ha sido mucho más sencillo ya que en los más de 40 millones de personas registradas se puede encontrar más rápido a un donante que sea compatible, así lo explicó el Doctor especialista Oscar González Ramella.

Alrededor de 18 millones de personas tienen cáncer en este momento, de todas las edades, el problema ha ido incrementando año con año, hace 15 años el cáncer infantil era la décima causa de muerte en el mundo, hoy es la primera y la segunda en México, informó el Dr. Oscar González Ramella, medico pediatra con subespecialidad en Hemato-Oncología y trasplantes de médula ósea pediátrica.

Entre los cánceres infantiles más comunes en el país está la leucemia y en específico la leucémica linfoblástica representa el 50% de estos, pero es una de las más tratables con alto índice de curación, que en Estado Unidos es del 90%, mientras que en México es de entre el 55 y 60%.

El doctor explicó que entre los síntomas para poder identificar un cáncer están: sangrados súbitos, moretones o fiebre alta por más de dos semanas, palidez profunda y todo de manera inesperada y sin una explicación. El especialista puntualizó “romper dos paradigmas, el primer paradigma es que el cáncer es igual a muerte esto no es cierto, no es cierto en general y es mucho menos cierto en pediatría, y el segundo paradigma es que no tenemos que esperar estos tres síntomas para poder detectar una leucemia aguda linfoblástica”.

Entre los tratamientos está la quimioterapia que en la mayoría de los casos es la más efectiva pero debe extenderse por hasta tres años, y en otros un trasplante de médula.

¿Qué tan difícil es conseguir un donante?

El doctor explicó que esto había sido muy complicado en el pasado, pero que con la llegada de Be The Match México esto se ha facilitado, ya que este es un gran registro, con más de 40 millones en todo el mundo, que permite encontrar a un donante compatible en alrededor de siete días.

En este sentido, en el marco del mes nacional para la concientización, prevención, detección y tratamiento oportuno del cáncer infantil, el doctor invita a que si se detecta alguno de los síntomas antes descritos se lleve al niño con un especialista, ya que entre antes se trate más eficaz será el tratamiento y, por otra parte invita a darse de alto en Be The Match México y así poder salvar la vida de un niño más.