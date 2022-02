Maricruz Ocampo apoyará a Rascado Pérez

Por Sergio Hernández

No impugnará y apoyará al nuevo defensor de los derechos humanos, pero pugnará por reformas a la ley, así lo dijo Maricruz Ocampo que consiguió seis de 24 votos posibles para ser defensora del pueblo.

“Pugnaré por una iniciativa de ley que reforme la Ley de los Derechos Humanos, para que permita precisamente la transparencia, si una persona llega a la Defensoría, y no está cien por ciento legitimada por la ciudadanía, vamos a tener el problema que hemos tenido los últimos 30 años, requerimos que esto se haga con transparencia, requerimos que la votación sea púbica, requerimos que los veinte diputados que no están en la junta de coordinación política escuchen también nuestras propuestas”.

A las puertas del salón del pleno dijo: a mí sí me causa un poco de inquietud cómo decidieron, si no nos escucharon, entonces, bueno, felicidades al doctor (Javier) Rascado, yo lo voy a buscar la próxima semana para ponerme a sus órdenes, y voy a trabajar con él, así como trabajé con la doctora Roxana Ávalos, porque esto es para los beneficios de las y los queretanos, no es para el orgullo de una persona, no es una cuestión de ego, es una cuestión de transformar a este estado en materia de derechos humanos y convertir a la Defensoría en el bastión, realmente de la protección de las personas”.

La activista que pasó a la ronda final dijo: “yo exhorto a los diputadas y diputados a que se reforme la Ley de Derechos Humanos, para que en 5 años que esto se va a volver a presentar, quien quede llegue realmente legitimado, y no tengamos las preguntas que ustedes me han hecho hoy. Creo que el doctor Rascado tiene el conocimiento, tiene la trayectoria, como lo hizo al frente de INFOQRO, y yo no voy a agredir a la defensoría, voy a trabajar con ella, eso sí quiero que esté bien claro: yo no voy a impugnar, si alguna persona decide impugnar ese será su decisión, y no puedo más que felicitarlo”.

“Se puede empezar cuestionando cuando no sabemos, yo creo que el doctor Rascado tiene una trayectoria, yo espero que eso es lo que hayan considerado, las y los diputados, y yo creo que él tiene todo el conocimiento para llevar a la defensoría a un buen lugar, y espero que escuche a las otras personas que participamos para poder aportar a su proyecto”, dijo.