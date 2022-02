Cambiará de estrategia en el amor

CRISTIAN sigue en búsqueda de la mujer que pueda acompañarlo por el resto de sus días.

Agencia México

El cantante Cristian Castro reflexionó sobre las decepciones en su vida amorosa después de tres matrimonios fallidos y varias relaciones fugaces.

Durante la entrevista que brindó en un canal de televisión uruguaya, el “Gallito feliz” defendió su forma de interactuar con las mujeres destacando que el amor lo ha llevado a tomar decisiones rápidas.

“La verdad que ha sido apresurado, y por eso quizá ha venido el fracaso, pero no, no lo siento fracaso, me gusta a mi formalizar cuando estoy emocionado con una chica, me parece muy bonito llevarlo al matrimonio”, explicó sobre sus compromisos sentimentales.

Y destacando que sus truenes no los siente como frustraciones en la vida, agregó: “no lo veo como un fracaso el divorcio si realmente no está caminando la situación, obviamente es bueno tener más tiempo antes de casarse como para planear”.

No obstante, Cristian consideró cambiar de estrategia, pues sigue en búsqueda de la mujer que pueda acompañarlo por el resto de sus días. “Quizás hubiese sido mejor tener más tiempo de novios con las relaciones que tuve, y yo creo que me ha venido mal, así que vamos a tener que cambiar la técnica… sí, primero tenemos que ser… ¡amantes!”

Cambiando de tema al aspecto profesional, el hijo de Verónica Castro contó que en breve lanzará una nueva producción con la que espera sorprender a todos sus seguidores tras la pandemia.

“Estoy grabando un nuevo disco, vamos a hacer una presentación muy linda muy pronto, es un disco súper romántico, pop, les vamos a presentar algo fascinante, de eso yo me encargo y se los presentamos en abril y les va a encantar”, remató.