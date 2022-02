Juan Carlos Romero, titular del comisariado del Ejido de SRJ

Los integrantes de la mesa de representación electos ayer con 83 votos, permanecerán al frente del ejido durante los próximos tres años

Por Jahaira Lara

Fotos: Sixto Picones

Noticias

Con un total de 83 votos a favor de la planilla amarilla, Juan Carlos Romero Bautista, fue electo como el nuevo presidente del comisariado del Ejido de Santa Rosa Jáuregui para el periodo 2022-2025; esto tras la asamblea a la que se convocó a los ejidatarios en punto de las 15:00 horas de ayer.

Además de Romero Bautista, la mesa de representación del ejido también quedo conformada por Teresita Vargas como secretaria, María Carmen Olvera como tesorera; además del presidente del consejo de vigilancia, J. Salvador Sebastián Sevilla Gutiérrez.

Fueron tres planillas las que participaron en este proceso de renovación, la planilla roja encabezada por José Eleazar Liborio Villalón Olvera, con 73 votos a favor; la planilla verde encabezada por Edgardo Rodríguez Muñoz con 21 votos; así como la planilla amarilla que fue la ganadora del proceso.

En total estuvieron presentes 186 ejidatarios en la asamblea -de los cuales seis se abstuvieron de votar y cinco ejidatarios no tuvieron derecho a ejercer su voto, ya que no pudieron pasar lista-, esto de un padrón de 332 ejidatarios que integran el Ejido de Santa Rosa Jáuregui.

Cabe destacar que algunos de los ejidatarios señalaron la necesidad de que los comisariados sean una “verdadera” representación de quienes integran el Ejido Santa Rosa y atiendan las problemáticas que enfrenta el sector, sin favorecer a empresarios o autoridades gubernamentales.

Así lo compartieron Juan Cabello y Rutilio Vargas, quienes compartieron que desde el 2007, los ejidatarios de Santa Rosa Jáuregui mantiene una demanda en contra de inversionistas que realizaron supuestamente la compra de mil 415 hectáreas en 36 pesos el metro; sin embargo, no se concretó el pago de la tierra en el primer año, por lo que los afectados iniciaron un proceso legal.

“Querían que se hiciera el contrato, pero no cumplieron, tenían que dar el 50 por ciento del pago al inicio y el 50 por ciento restante a los ocho meses; pero no dieron el dinero y tienen las tierras sin pagar. Necesitamos que se acerquen y nos vean para negociar y arreglarnos”, destacó uno de los ejidatarios, al señalar que los comisariados han estado al frente de las negociaciones, sin embargo, no ha habido transparencia en la información que se presenta a los afectados.

En este sentido, reiteraron las acusaciones en contra de algunos comisariados de estar de parte de las autoridades, empresas o inversionistas interesados en la compra, en lugar de apoyar al ejido que representan; “queremos que nos respeten como ejidatarios y nos representen, que nos tomen en cuenta”, reiteró Juan Cabello.