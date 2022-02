Ponen en marcha “Carcachas de mi viejo San Juan”

A partir de este sábado comenzaron a operar tres vehículos clásicos de época que trasladarán a turistas y sanjuanenses por los lugares más emblemáticos de la ciudad.

Por Josefina Herrera

Este sábado la empresa turística Increíble Tours puso en marcha “Las Carcachas de mi viejo San Juan”; se trata de tres carros clásicos de época que brindarán un recorrido a los turistas por los lugares más emblemáticos de San Juan del Río para que conozcan más de su historia.

El empresario Oscar Becerra indicó que este proyecto será esencial para promover al municipio en materia turística, pues la iniciativa privada trabajará en conjunto con tour operadoras en donde entran también hoteleros, restauranteros para impulsar a San Juan del Río y su comercio.

“El nombre que llevará este proyecto es “Carcachas de mi viejo San Juan” tendrá como destino origen el Portal del Diezmo, decirles también que tendrá un costo preferencial para todos los sanjuanenses y que será de 120 pesos, para gente de la tercera edad, pero además ese mismo costo preferencial será extensivo para todas aquellas personas que comprueben que se están hospedando aquí mismo en San Juan del Río, vamos a empezar a hacer las alianzas con los hoteleros para brindarles estos descuentos y de esta manera impulsar precisamente a este bello municipio”.

Por el momento se iniciará con tres carcachas, pero tienen contemplado en la primera fase arrancar con cuatro, y en lo que respecta a las rutas estarán proyectando recorrer los lugares más sobresalientes del municipio, pues lo que se busca es resaltar su historia, pero la duración del recorrido será de 50 minutos con dos descensos y 28 lugares a visitar.

“Si no mal recuerdo son tres rutas que ya tenemos pactadas con las autoridades municipales, no son rutas inventadas, son rutas que ya existen, son rutas que ya tienen tradición, que ya tienen historia y lo que se busca es resaltar y rescatar esos valores del Centro Histórico, y por lo pronto vamos a capacitar a cuatro guías, que no son choferes, son personas realmente capacitadas, tendremos dos personas más vendiendo el tema del boletaje y dos personas administrativas, ya tenemos oficinas aquí mismo en San Juan, estamos hablando de ocho personas que estarán empleadas y a su vez generaremos alianzas que implementaremos para incentivar el tema de empleo de manera indirecta para que se sumen dentro de este proyecto”, agregó el empresario.

En cuanto a la touroperadora del Tranvía que ya existe desde hace tiempo, mencionó que ya se tuvo la oportunidad de platicar con los concesionarios y les mencionaron que llegaron para sumar y no para ser competencia, pues la idea es que el municipio cuente con otras alternativas que impulse el turismo y mostrarles otra cara, pues Querétaro es un estado mágico y con mucha historia, pero además juntos pueden lograr que el comercio también se vea beneficiado a través de recomendaciones en sus distintos paseos.

Los recorridos en temporada baja serán viernes, sábado y domingo a partir de las 11 de la mañana, y en temporada alta se trabajará de lunes a viernes, pues ya se preparan para semana santa, además esperan que este 14 de febrero también los enamorados aprovechen para hacer su recorrido, pues también tendrán preparado algo especial para ellos para que puedan disfrutar más del paseo

Además de estos recorridos históricos también contarán con una ruta de la gastronomía para que los turistas puedan tener opciones a dónde ir a comer y conocer más de los platillos que se preparan en el municipio.

Cabe señalar que éstos son vehículos eléctricos que considerar es una bondad en el tema del medio ambiente y tiene la capacidad de recorrer 120 kilómetros, además de ser vehículos de baja velocidad (alcanzarán los 30 kilómetros por hora con disminución a 20 kilómetros por hora), “esto nos garantiza mayor seguridad para el tema de los pasajeros.

Finalmente, el secretario de Desarrollo Económico, Empresarial y Turismo, José Francisco Landeras Layseca y el secretario de Turismo Municipal, Eduardo Guillén estuvieron presentes con los empresarios, y ambos les agradecieron el interés por impulsar al municipio con este proyecto que sin duda impactará más al sector dentro del municipio.

