Incontrolable sobrepoblación de perros en Loma Alta

Abandono, envenenamiento y falta de denuncia son algunas situaciones que han agravado el problema

Por Josefina Herrera

A través de redes sociales vecinos de Loma Alta en San Juan del Río han denunciado la gran problemática que existe de sobrepoblación de perros callejeros en su colonia, pero además la agresividad de algunos de ellos.

Con el fin de poder terminar con esta situación inclusive se han registrado algunos casos de envenenamiento, sin embargo a decir del presidente de colonos, Pablo Salas, este problema proviene en su mayoría de las veces por la falta de cultura de denuncias en las instancias correspondientes, pues a través de redes sociales no se puede hacer nada.

“Aquí hay dos situaciones un poco complicadas, la primera hay algún sector de la población en distintos puntos, ya han sido en varias ocasiones que ha pasado esto, sin embargo los vecinos cuando tiene el problema que sus animalitos los sueltan, vaya no tienen el cuidado y la limpieza defecan, los sueltan y además, hay varios perros agresivos también, bajo esta situación nosotros hemos invitado a los vecinos, a los grupos a que presenten las denuncias pertinentes, te podría decir que tenemos un porcentaje de 50-50, 50 si presentan y 50 no presentan, los que presentan las denuncias en tiempos anteriores que no es reciente ha venido la perrera municipal en su momento, y le solicitan que estén presentes para poder proceder contra el animalito y poder llevárselo pero los vecinos ya no quieren hacerlo por temor a represalias o porque no tienen tiempo, entonces ahí es donde nace esta problemática, hay mucho perro sí pero los vecinos no quieren hacer la denuncia”.

En este sentido, el presidente de colonos mencionó que este tema debe ir más hacia la concientización en el cuidado animal y la cultura de denuncia, pues no basta con quejarse por redes sociales para atacar el problema, o en su caso tomar partido y comenzar a envenenarlos, porque además los tiran en los contenedores y de se suscita otra situación, pues Servicios Municipales no puede llevárselos ya que ahí debe entrar otra dependencia.

Explicó que esto se deriva principalmente de que la mayoría de las casas son rentadas y varios de los dueños al momento de irse abandonan a sus mascotas, pero lo peor es que no están esterilizadas, y por ello es que se da esta sobrepoblación.

“Tenemos alta rotación de gente que llega a rentar y la mayoría ha llegado con sus animalitos y los dejan, los abandonan, no duran, uno o dos meses máximo y los abandonan, en este porcentaje te podría decir de un 100 por ciento, está el 60 por ciento que ha pasado esto, si lo queremos hablar en porcentaje, un 20 por ciento de perros callejeros que de repente llegan de otras colonias y el otro 20 por ciento que está controlado, te lo digo así entre comillas, algunos perros que los mismos vecinos cuidan de la calle pero que esos no son agresivos, pero pagan justos por pecadores, más o menos así está el porcentaje de los perros pero lo más alto es porque la gente que llega a rentar los deja, por eso es que tengo una alta situación de perros hacia la colonia”.

Respecto a la situación de envenenamiento, comentó que algunos vecinos señalaron que ya tenían identificadas a las personas que estaban haciéndolo, sin embargo al hablar con ellos de manera personal no quisieron dar los nombres, y ante esta problemática los invita a que vayan directamente a las instancias correspondientes a levantar la denuncia para que vaya procediendo y las autoridades puedan actuar.

Comentó que el registro del último envenenamiento fue la semana pasada, y de ese caso pasaron aproximadamente tres meses antes de que se presentara nuevamente, y de ahí cinco meses anteriores al penúltimo.

“Se los he dicho así, antes de hacer la denuncia ante los medios de comunicación necesitamos que la autoridad esté enterada porque si tú vas ahorita y le dices a la autoridad oiga está pasando esta situación ellos van a revisar y dicen es que yo no tengo reportes en Loma Alta de esto, entonces siempre les he dicho yo la gente eso, pero se trata de concientización con la gente que no lo quiere hacer, se les hace más fácil hacer las denuncias en grupos de WhatsApp o en páginas de Facebook, incluso en nuestras páginas que tenemos de ventas y servicios nos publican eso, entonces cuando se trata de comunicarnos con la persona no quieren hacer las denuncias, y entonces la autoridad no sabe que está pasando esto acá, cómo nos pueden ayudar si no están enterados”.

Agregó que el problema no sólo es con perros si no también hay una gran sobrepoblación de gatos, pues tampoco están esterilizados, e indicó el problema también radica en que además de que hay quejas porque se salen no llevan puesta una identificación.

En cuanto al reporte de perros agresivos que hayan ya mordido a personas mencionó que en Loma Alta 301 hay dos pitbull que han dejado en el patio exterior y aunque hay una reja han alcanzado a sacar el hocico, los cuales ya han prensado a dos adultos y dos niños, pero desconoce por qué se derivó pues ellos estaban al interior.

Cabe señalar que estos acontecimientos se han registrado desde hace siete meses, y desde entonces los vecinos de estos fraccionamientos han realizado denuncias constantes por todo lo que está generando esta sobrepoblación, sin embargo, ante la problemática el presidente de colonos invita a los ciudadanos a responsabilizarse cada dueño de sus animalitos y en cuanto a los callejeros acercarse a las autoridades correspondientes para que sean ellos quienes vayan atacando el problema y le den la debida solución.

