Lenta recuperación económica en TX Orihuela

Por Sergio Hernández

Noticias

Se está trabajando, pero consideramos luego de hablar con hoteleros y comerciantes que el avance de las obras, luego de las lluvias, es muy lento y hay preocupación porque las ventas registran pérdidas de hasta el 40 por ciento, aseguró el diputado Cristian Orihuela, sobre la reactivación económica en Tequisquiapan.

“La verdad si consideramos que deberían poner un poco el acelerador, meter más gente porque principalmente tres hoteles han sido bastante afectados que lo son el Hotel Sol, el Hotel del Parque y es el hotel Six Paraíso pues las calles aún no están abiertas.

Dijo que no ha tenido ningún acercamiento con el edil Antionio Mejía, pero se hace necesario que se reactive la economía.

-¿Usted ha buscado al edil ?

-No, la verdad yo he tenido mucho trabajo legislativo, he traído muchas jornadas de trabajo con decirte que afortunadamente ya llevamos más de 20,000 personas beneficiadas con estas jornadas de trabajo y eso es lo que ahorita me estuve enfocado a hacer, en las cuestiones del trabajo legislativo y las jornadas de trabajo

Pero es necesario que se haga algo al respecto del turismo “hay muchas personas afectdas, porque no solamente son esas calles síno esas calles obviamente conectan a otras calles, conectan a negocios, a muchos establecimientos y pues los turistas al tener que estar rodeando todo Tequisquiapan pues muchas veces ya no se quedan en Tequisquiapan”