Siguen luchando locatarios de Mercado Reforma contra pandemia

Permanecen aún dos locales cerrados dentro de las instalaciones

Por Josefina Herrera

Noticias

El secretario general del Mercado Reforma, ubicado en San Juan del Río, Arturo Vázquez Arteaga indicó que aunque los locatarios han ido poco a poco recuperándose tras enfrentar aún la pandemia, continúa en ellos el miedo a retroceder y volver a pasar por la misma crisis.

Cabe recordar que sobre todo los negocios no esenciales tuvieron que cerrar por algunos meses, lo que ocasionó que su economía se desplomara y difícilmente lograran salir nuevamente adelante.

“Unos hemos recuperado un poquito sí, recordemos que seguimos en pandemia, independientemente de eso todavía seguimos en la pandemia, seguimos con las medidas, esperemos que los semáforos no cambien para no tener una variación en cuanto a las ventas, y pues estamos a la expectativa porque es un tema muy complicado, pero esperamos no regresar a ese tipo de situaciones que tuvimos el año pasado”.

En cuanto al cierre de locales, mencionó que sólo dos de ellos permanecen aún cerrados, pero todos los demás ya están trabajando de manera normal y esforzándose día a día para salir de la crisis y volver a reactivarse económicamente.

Sobre todo a algunos giros les ha costado recuperarse más que a otros, pues ante la inflación de algunos productos, el incremento de impuestos, el desempleo y la difícil situación económica que aún padece la mayoría de las familias ha impedido que sus ventas les generen los mismos ingresos que tenían antes.

“Solamente dos locales son los que están cerrados, dos o tres locales, pero de ahí en fuera todos están trabajando de manera normal, y pues invitarlos a que asistan con nosotros, que consuman lo local, que consuman los mercados públicos, que es gente que trabaja para San Juan y debemos proteger a nuestra gente de aquí de San Juan del Río”.

Indicó que diariamente trabajan en reforzar las medidas sanitarias para evitar que tengan que verse limitados nuevamente en sus ventas, pues para algunos locatarios ha sido más complicado levantarse, pero todos siguen luchando para salir adelante y sacar lo suficiente para sobrevivir.