Convoca INE a participar como observadores del proceso de Revocación de Mandato

Por Mercedes Cortés

Noticias

A partir de hoy y hasta el 3 de abril de 2022, ciudadanas y ciudadanos interesados en la vigilancia y seguimiento del proceso de Revocación de Mandato podrán inscribirse bajo la figura de observador u observadora ante el Instituto Nacional Electoral.

De acuerdo con la convocatoria las personas interesadas en ejercer su derecho como observadores/as deberán manifestar expresamente que se guiarán por los principios de objetividad, certeza, legalidad y paridad. Y en caso contrario serán sometidos a los procesos establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, -artículo 217- y la normativa vigente en materia de Reclamo de Elecciones.

Además de los ciudadanos mexicanos residentes, podrán postularse los originarios nacionales que radican en el extranjero y los integrantes de organizaciones sociales que trabajen en pro de los derechos de los migrantes mexicanos.

Los interesados deberán ser ciudadanos con pleno goce de sus derechos civiles y políticos y cumplir con los requisitos mínimos siguientes:

No tener el título o pertenecer a dirigencias nacionales, estatales o municipales; no ser militante de cualquier partido; no haber sido candidato o candidata a puestos de elección popular en los tres años anteriores y, en lo consiguiente cumplir con los cursos de de capacitación que se establezcan.

El procedimiento de acreditación o ratificación podrá realizarse de manera presencial en las instalaciones de las juntas locales o distritales del Estado de Querétaro o en línea, por medio del portal público de la institución.

Querétaro cuenta con seis juntas distritales instaladas; cuatro de ellas enclavadas en la capital queretana y las dos restantes en los municipios de Cadereyta y San Juan del Río.

El diez de abril del año en curso se celebrará el primer proceso de Revocación de Mandato en México, derecho constitucional con el cual, los ciudadanos mexicanos podrán decidir la continuidad o revocación del cargo del Presidente de la República.