López-Gatell dice que los casos van a la baja, pero que esta es una epidemia de los no vacunados

Daniela Montes de Oca

Noticias

Se han registrado tres semana de reducción sostenida de contagios de COVID-19, según explicó el sub secretario Hugo López-Gatell, quien llamó a continuar vacunándose explicando que esto reduce en un 95% la hospitalización y mortandad por la enfermedad, agregando que lo que se ha vivido es una epidemia de no vacunados, pues más del 70% de los pacientes en nosocomios no estaban inmunizados.

“Tenemos la tercera semana de reducción sostenida y grande de la epidemia, de COVID-19, como comentamos hace cuatro semanas entramos en un periodo de estabilización y en las tres más recientes hemos tenido reducciones por arriba del 40%, la más reciente de 48%” dijo el sub secretario en el Pulso de la Salud.

Además, dio a conocer que la hospitalización también va a la baja: “Solamente 30% de las camas COVID están ocupadas y 22% de las camas con ventilador”, por otra parte, acerca de la mortalidad expresó “ya vemos una tendencia a la baja de manera sostenida en las 32 entidades federativas, para todos los indicadores incluyendo la mortalidad COVID, de hecho la reducción de mortalidad o la diferencia es 71% menos de lo que llegamos a tener en el punto máximo de la epidemia hasta el momento, que fue en la segunda ola”

Por último, también dio a conocer este martes que lo que se ha vivido es una epidemia de no vacunados, incitando así a todos aquellos que dudan sobre inmunizarle, a poder aplicarse un biológico “Vacunarse contra #COVID19 reduce en más del 95 por ciento la probabilidad de hospitalización o de fallecer por la enfermedad. Hasta el momento es una epidemia de personas no vacunadas la que se reporta en los hospitales; arriba del 70 por ciento no había recibido ninguna dosis”.