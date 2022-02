Nos hicieron votar a favor a última hora: Jazmín Albellán

La legisladora de Morena acusa a su Coordinador de no informar a la bancada sobre el sentido del voto en el reemplacado

Por Sergio Hernández

A dos meses sin aparecer en eventos públicos y luego de haber aprobado el reemplacado, la diputada de Morena Jazmin Albellán culpó a su coordinador Armando Sinecio de no haberla informado sobre este impuesto.

-¿Su coordinador le dijo lo que iban a votar?

-No, no nos comentó, y luego mis abogados también estuvieron ahí, lo vieron, lo leyeron, pero pues a última hora llegó.

–¿Cómo le van a hacer para que no se los puedan madrugar de nuevo?

-Es eso lo que le decimos a nuestro coordinador, el diputado Armando Sinecio, que nos de las gacetas pronto, es la primera vez que estamos aquí también, siempre le hemos llamado la atención, de que él como coordinador y el compañero diputado Chirstian antes de decir que es lo que vamos a votar el día de mañana.

De origen indígena, la diputada se había ausentado de la cámara de diputados y a su regreso dijo: “No fue tanto como un error, porque pues no tuvimos, así muy bien muy bien lo que estábamos votando. ¿Por qué? Porque nos hacen votar tambien a última hora, y ya saben que las sesiones son, si votan a favor, o en contra, tenemos que tener las armas primero…”.

–¿Se arrepiente?

-No, pues lo votamos a favor tal vez, pero no era para eso así, para perjudicarnos, no es nuestra idea tampoco perjudicar al prójimo, porque de ahí venimos, de donde vienen las clases bajas, y donde tenemos discriminación, sí nos perjudica muchísimo, pero igual, ahorita estamos en eso.