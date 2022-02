OFRECE DISCULPAS

Joe Burrow envió un mensaje a los seguidores del equipo de Cincinnati

AGENCIAS

Joe Burrow lideró a los Bengals al Super Bowl LVI después de 33 años que el equipo no disputaba el juego decisivo, sin embargo, el quarterback no pudo evitar la derrota de su equipo ante los Rams en el SoFi Stadium. Luego de finalizar el partido, el mariscal de campo envió un mensaje a los seguidores del equipo de Cincinnati.

“Lo sentimos, no pudimos hacerlo. Orgullosos de nuestro equipo y de nuestra afición. Amo a estos chicos”, escribió el expasador de la Universidad Estatal de Luisiana en su cuenta de Twitter.

Y es que Burrow no se sintió satisfecho con su actuación tras no conseguir la victoria pues admitió en conferencia postpartido que pudo haber dado un mejor partido “Estoy decepcionado por mi desempeño en general. Pienso que podía haber jugado mejor. Somos un equipo joven y me gustaría pensar que volveremos a estar en esta situación muchas veces en los próximos años”, declaró. El quarterback de los Bengals empató el récord de Roger Staubach en un Super Bowl, pues ambos mariscales de campo fueron capturados en siete ocasiones en el partido que define al campeón de la NFL. Joe Burrow terminó el partido con 22 pases completos de 33 intentados, un pase de anotación que fue de 75 yardas para Tee Higgins y un total de 263 yardas en el juego, promediando 66.7 por ciento de pases acertados.