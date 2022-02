Confía Coparmex que ausentismo en empresas se reduzca en febrero

Por Tina Hernández

En la industria, la cuarta ola además de desaceleración económica, trajo ausentismo de trabajadores debido a las medidas sanitarias o contagios, que de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) capítulo Querétaro en el sector segundario estatal alcanzó en la segunda quincena de enero, hasta 15 por ciento de la plantilla laboral de las empresas.

El presidente del órgano empresarial en la entidad, Jorge Camacho Ortega, compartió que con la baja de los contagios y la estabilización de la curva epidemiológica del nuevo Coronavirus, el ausentismo durante la primera semana de este mes bajó a 7.0 por ciento.

“Un 15 por ciento la afectación y es temporal pensamos que en febrero nos vamos a normalizar la curva de la pandemia va bajar y se va a regularizar y está productividad es que se refiera tiene aún periodo”.

De acuerdo Con la dirección General de Epidemiologia del gobierno federal la tercera semana de enero de este año representó el pico más alto de contagios desde que inició la crisis sanitaria, el mantenerse cerca de 9 mil contagios de COVID-19.

Jorge Camacho Ortega expresó que una vez que se controle de manera definitiva la pandemia, y que el COVID-19 pase a ser un virus estacional habrá que ver el comportamiento de este, pues se presume que se tratará de un bilógico que se fortalezca en la temporada invernal, similar al comportamiento de la Influenza.

Sin embargo compartió que con la aparición de Ómicron los cierres de empresas y paros técnicos no se vieron, como de vivió durante 2020 y 2021.

“De la mortalidad ahora durante el Ómicron, no registramos cierre de empresas, de hecho ya tenemos muchos meses, sí hubo desde luego en el 2020 cierre de empresas, en el 2021 prácticamente no registramos cierres de empresas y con el Ómicron no hubo tal”.