¡Siguen hablando todos los días!

Agencia México

Mauricio Ochmann manifestó tener una excelente relación con Aislinn Derbez, madre de su hija Kailani, así como con la arquitecta María José del Valle Prieto, con quien procreó a su hija mayor, Lorenza.

A pesar de que Mauricio lleva varios meses de romance con su actual pareja Paulina Burrola, todo indica que el actor ha sabido combinar su nueva vida amorosa con la pasada, sobre todo por el bien de sus hijas, y así lo explicó durante su encuentro con la prensa en un evento realizado en Guadalajara.

“Me siento muy agradecido, me siento muy afortunado, estoy como en una etapa de mi vida donde me siento muy pleno, a nivel personal con Pau me siento muy contento, estoy de verdad feliz, viviendo al día, disfrutando mucho, con mis hijas disfrutándolas día a día, creciendo, la verdad es que muy contento”, contó Ochmann a los reporteros.

Asimismo, destacó que a pesar de su truene con las madres de sus hijas, él las considera parte de su familia e incluso charla diariamente con ellas.

“Para mi ha sido tan fácil y ha fluido tan bien con las dos mamás de mis hijas, como que tenemos esta conciencia donde hemos aprendido a seguir creciendo en amor, pero aprendiendo que las relaciones mutan, cambian, se transforman, y yo con el corazón en la mano te digo, son mi familia, y ellas lo saben, hablo con ellas todos los días, nos apoyamos mutuamente como familia, entonces estoy muy contento y creo que es algo muy bonito de tener en mi vida”, concluyó.