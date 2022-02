¡Tronaron por infidelidades!

Agencia México

El rompimiento entre Belinda y Christian Nodal sigue acaparando titulares y especulaciones por la forma en que la ahora expareja anunció su separación, pues mientras el cantautor mexicano confirmó la noticia, la artista española ha preferido guardar silencio sobre el tema.

De acuerdo con una publicación, fuentes cercanas a los intérpretes revelaron que ante todo el escándalo Nodal intenta que Belinda quede como la mala de la historia, aunque presuntamente el que tuvo la

culpa fue él, pues la engañó, por lo que ahora Belinda estaría destrozada emocionalmente.

“Ellos terminaron a principios de la semana pasada y no el sábado (12 de febrero) como muchos creyeron. En las redes todos tenían su teoría: que si Belinda tuvo la culpa, que si la relación se había enfriado y un largo etcétera, pero la verdad es que su truene se dio porque surgió un triángulo amoroso, pues Christian le puso los cuernos a Belinda con su ex”, contó el amigo de los artistas a la revista.

Al respecto de la ex, la persona relató: “Christian y María Fernanda habían tenido un romance, incluso él le dio anillo de compromiso, pero esa relación llegó a su fin en 2020, cuando Christian coincidió con Belinda en La voz. […] María tuvo celos de Belinda, pero en ese momento ella y Christian solo eran amigos. Fue hasta tiempo después que él terminó con María y empezó a darse algo romántico con Beli”.

De la misma forma, la fuente reveló el momento en que Christian volvió a buscar a María Fernanda. “A finales del año pasado, cuando su relación con Belinda atravesó una crisis y rompieron brevemente, él volvió a intercambiar mensajes con María Fernanda. A ella no le importaba ser ‘la otra’, de hecho, se moría de ganas de subir fotos al lado de Christian para que Belinda se diera cuenta y así se lo quedara de una vez por todas, pero él le pedía que fueran discretos”.

Pese a esta acción, Beli descubrió que su entonces prometido tenía contacto con su ex. “A Belinda comenzaron a llegarle rumores hace unas semanas y luego le cachó unos mensajes con los que confirmó que todo era cierto y supo que esos mensajes eran de María, la ex de Nodal. Ellos tronaron a principios de la semana pasada y pese a que él se portó como un verdadero canalla, quedaron de anunciar al mismo tiempo esta noticia para no hacer un escándalo, pero Christian se adelantó, se quiso ver vivo”.

Sobre el motivo que habría llevado a Nodal a cambiar con Belinda, la persona contó: “A Christian la fama se le subió a la cabeza y se portaba mal con mucha gente, incluyendo a Belinda. Aunque él era famoso antes de que se hicieran novios, lo cierto es que nunca tuvo tanta atención y no supo manejarla”.

Finalmente, la fuente manifestó que la cantante y actriz se encuentra destrozada por la forma de actuar del joven artista. “Sí estaba enamorada de él, sabemos que llegó a decirle que sí quería formar una familia, pero la imagen de príncipe que él le vendió al principio se fue desdibujando porque comenzó a portarse grosero con ella, a andar de fiesta muy seguido, bebía demasiado, se la pasaba con mujeres y

eso terminó por romper la ilusión que tenía. Hoy ella está muy decepcionada, pues creía que él era el bueno”.