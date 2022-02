La tala de árboles ilegales persiste en Amealco

Al menos dos mil árboles en el municipio no se han reforestado, indicó la activista Imelda García

Por Josefina Herrera

La activista Imelda García, habitante del municipio de Amealco, indicó que existe una incontrolable tala de árboles, sobre todo en la zona noreste, pues se ha encontrado inclusive por la noche camionetas llenas de troncos, y aunque se habla de un aprovechamiento forestal, se registra una fuerte cantidad de pérdidas que aún no se han reforestado.

En este sentido, mencionó que hace falta mayor empatía por parte de las autoridades, ya que están cometiendo un ecocidio con esta tala, y no hay una ley que la regule, pues aunque es notable que actúan de manera indiscriminada y esto se ha prolongado durante casi ocho años.

“Somos muy pocos los que levantamos la voz, hay un aprovechamiento forestal en la zona de San Pablo, que es la zona indígena que conecta a lo que es San Ildefonso con Santiago Mexquititlán, y es un aprovechamiento forestal que desafortunadamente pues bueno vemos que bajan los troncos ya, pero no hemos visto una reforestación. El aprovechamiento forestal debe tener por lo menos unos seis, ocho años, ése está en San Pablo pero pues ya obviamente al ser tan omisas las autoridades en el hecho de tener punitividad ante este tipo de situaciones pues ya les importa poco ¿no?”.

Respecto a la foto que alcanzó a tomar de noche, se cuestionó el por qué trasladar los troncos a esa hora, pues si fuera de manera legal incluso la camioneta traería placas y no así, por lo tanto invita a los legisladores incluso a prestar más atención en este tema para que se hagan leyes más a favor del medio ambiente.

“Por ejemplo esa foto que yo tomé se supone que no hay aprovechamiento forestal, entonces pues ves que en camionetitas bajan llenan el tracto, que por cierto ni placas trae, ¿y por qué de noche?, se supone que si es una actividad física ¿por qué de noche?, una, y dos ahí no hay un aprovechamiento forestal en esa zona, hoy vemos que los camiones bajan pero de verdad de manera indiscriminada, y si de verdad es aprovechamiento por qué no hay la reforestación, por qué no hay ni siquiera un vivero de planta endémica, hoy tenemos un déficit pero terrible de árboles, si nos ponemos a ver número de ambientalistas como Pamela Siurob hay un déficit de por lo menos un millón de árboles, que no se han plantado, que se han dejado de plantar aquí en Querétaro, entonces imagínate estamos hablando que en cada camión puedan bajar 200 árboles, es decir, 200 por 10, dos mil árboles menos, o dos mil árboles que tendrían que estarse replantando”.

Al respecto mencionó que desafortunadamente un aprovechamiento forestal no pasa por la autorización de Cabildo, si no que ésta es una decisión de manera institucional y federal, pero no ha visto Procurador pararse en este tipo de actividades para ver cómo están funcionando y si se están cumpliendo las normativas.

Además dijo, Querétaro es el único estado que carece de una ley de aguas, y si no presta mayor atención a esta problemática a futuro habrá un problema mayor al no haber otra forma de recuperar el agua del subsuelo.

“En Querétaro no tenemos una ley de aguas, prácticamente somos el único estado del país que carece de una ley de aguas, y la ley de aguas va de la mano a una ley de minas y entonces pues cómo las hay ¿no?, cuando no hay punitividad, entonces es una omisión legislativa , ahora, no conduzco otra forma de recuperar agua de subsuelo que no sea a través de los árboles, que no sea a través de las plantas, y si estamos acabando con eso perdón pero ¿a dónde vamos a parar?”.

Hizo hincapié que de seguir así estarían terminando con parte de la zona preciosa de ese municipio, como lo es El Rincón, El Batán, San Martín, “entonces imagínate hoy ya no la están reforestando, ¿qué vamos a hacer?, aparte es el pulmón, nosotros acá en Amealco les generamos un pulmón a lo que es Corregidora, lo que es la misma ciudad de Querétaro y a ustedes San Juan del Río que tiene una zona industrial impresionante y que están emitiendo contaminantes terriblemente y regresamos al tema, no hay una ley que regule”.