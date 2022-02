Presenta HGSJR déficit en ropa

Principalmente para utilizar en los pacientes y para los procedimientos quirúrgicos

Por Josefina Herrera

La secretaria general del Sindicato de Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en Querétaro (SNTSA), sección 32, Silvia Rivera Hernández, señaló que hay un gran déficit de ropa en el Hospital General de San Juan del Río, no sólo para pacientes si no también para los procedimientos quirúrgicos.

“Es correcto, la verdad es que todavía no se normaliza la ropa, no nada más los pacientes sino también para los procedimientos quirúrgicos, es un problema que tenemos en Cadereyta, en San Juan y en los hospitales de aquí de Querétaro, el problema es que no es como algo específico porque es muy dinámico, depende mucho de la ocupación y depende del diagnóstico de los pacientes, es decir que hay pacientes que dependiendo su patología pueden cambiarse en un sólo turno o hasta en tres ocasiones”.

En este sentido, indicó que aunque debe existir un excedente de acuerdo a las camas censables que se tienen, no se están tomando en cuenta esos detalles y debido a ello es que se ha generado este problema de falta de este material que es esencial.

“Aunque debe de existir un stock de acuerdo a las camas censables sí debe de existir un excedente, el problema que tenemos ahorita es que no contamos con un excedente, se hizo una evaluación solamente con cama censables y no tomaron en cuenta estos otros detalles, es por eso que estamos teniendo deficiencia, por otro lado al hacer cambio en la empresa género también que los bultos de ropa para quirófano no tengan lo que realmente requieran para el momento quirúrgico, sin embargo la semana pasada hemos estado haciendo recorridos para que éste se vaya subsanando y se pueda si es que así se hizo el contrato pues hacer un adendum para que realmente se cumpla con lo que se requiere en los hospitales”.

En cuanto a la afectación que esto ha generado mencionó que el paciente muchas veces tiene que estar en el servicio de urgencias de primera instancia y al llegar prácticamente está en un colchón sin sabana, y en cuanto a la situación del quirófano afecta en que si los bultos no están completos tienen que abrir otro para poder solventar esa necesidad y entonces esto hace que se vaya mermando que ya no tengan otro material para la siguiente cirugía porque utilizan la mitad de otros campos, “y la otra mitad ya no la pueden usar en otra cirugía porque automáticamente se contamina, es más o menos lo que está pasando”.