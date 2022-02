Respeto a periodistas: AMLO

Presenta avances de investigación de los asesinatos de periodistas y dice que no habrá impunidad

Daniela Montes de Oca

Noticias

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en la mañanera de este jueves que continúan avanzando en las investigaciones de asesinato contra periodistas, además de declarar que el gremio tiene todo su respeto, en esta conferencia que se llevó a cabo en Tijuana los periodistas pasaron lista de los cinco compañeros asesinados.

“Quería yo aprovechar para decirlo y desde luego todo nuestro respeto al noble oficio del periodismo, todo nuestro respeto y la protección a los periodistas” declaró en estas tierras donde en lo que va del año han asesinado a dos de sus periodistas.

Po su parte, Rosa Icela Rodríguez secretaria de seguridad, informó acerca del avance en las investigaciones y expresó “Reiterar nuestra solidaridad con las familias, los amigos y la comunidad de reporteros y medios de comunicación y decir que de parte del gabinete de seguridad, existe un compromiso total, para dar con los responsables”. Fue aquí donde dijo que las audiencias del caso Lourdes Maldonado no son públicas porque se pondría en riesgo a uno de los testigos; en dicho caso son tres detenidos vinculados a proceso, así como la búsqueda de otro imputado; en cuanto al caso de Margarito Esquivel declararon no descartar que haya relación con un grupo criminal; de Heber López se dijo que la detención de los dos sujetos, en flagrancia, fue legal, esto de la voz del sub secretario de seguridad Ricardo Mejía.

La periodista Sonia de Anda hizo un pase de lista de los compañeros asesinados, pidiendo justicia entre lágrimas.

Ante ello, el presidente dijo que se están informando todos los datos con los que se cuentan y “es importante que se reitere el que no se permite impunidad para nadie, esa es una diferencia (…) es muy lamentable lo de la compañera y todos los asesinatos, pero no estamos nosotros actuando con indolencia, no”.